Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeFallecida en La PalmaTerremotos en el TeideQuisco de la plaza del PríncipeAccidente en Santa CruzMultas de tráfico
instagramlinkedin

LAS AMENAZAS A LOS DEPORTISTAS

Exclusiva | Los diarios policiales del Mundial de fútbol: "Voy a entrar en el estadio y volar a Messi con cuatro bombas pegadas en mi cuerpo"

Messi fue el futbolista más amenazado; Cristiano Ronaldo, el más acosado y varios jugadores que cometieron errores, como el francés Lucas Digne, fueron señalados

François Letexier, árbitro del Argentina-Egipto, recibió más de 6.000 amenazas en su WhatsApp personal. Su familia y su casa en Francia tuvieron que ser protegidas por la policía

Imagen de Lionel Messi durante el Mundial de Fútbol.

Imagen de Lionel Messi durante el Mundial de Fútbol. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Rendueles

Madrid

El FBI coordinó durante el mundial de fútbol el IPCC (Centro de Cooperación Policial Internacional), integrado por agencias federales de seguridad norteamericanas y policías de países participantes, incluida España. Rastrearon alertas terroristas, amenazas a futbolistas, hinchas violentos y cualquier incidente que pudiera afectar al campeonato. El canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica ha accedido en exclusiva a los partes de novedades diarios elaborados en ese búnker policial.

Lionel Messi fue el objetivo de la mayoría de las amenazas a futbolistas antes y durante el Mundial. Los informes del IPCC (Centro de Cooperación Policial Internacional) que dirigió el FBI con participación de una inspectora de la Policía Nacional y un teniente de la Guardia Civil así lo atestiguan.

"Bombas caseras y un AR-15"

La amenaza más concreta contra Messi llegó cuando un hombre llamó al aeropuerto de Dallas y anunció que él y otros dos individuos se dirigían hacia el estadio de esa ciudad donde se disputaba el Argentina-Jordania, provistos de "bombas caseras y un AR-15" (un fusil semiautomático). En su mensaje anunciaron que iban a agredir a "policías y jugadores de los dos equipos", pero el supuesto terrorista hizo una "mención especial a Lionel Messi", según el informe de seguridad.

Otro de los partidos de Argentina, el que jugó el 7 de julio contra Egipto, también fue objeto de una amenaza investigada por el centro de mando policial. Un usuario de la red X escribió: "estoy a punto de entrar en el estadio de Atlanta y volar a Messi con cuatro bombas pegadas en mi cuerpo".

Varios especialistas en explosivos, guías caninos y sus agentes K-9 registraron el estadio de Atlanta después de que, durante el partido, otro hombre llamara a la policía y anunciara que había dejado "tres bombas" en otros tantos cubos de basura del estadio.

En el ascensor con Cristiano

En cuanto a acosos, Cristiano Ronaldo fue el jugador más perseguido. Ya el 14 de junio, un empleado de la FIFA informó de "un hombre sospechoso" que estaba preguntando "detalles" sobre el alojamiento del futbolista portugués. La policía de Houston identificó y detuvo a ese hombre el día 16 cuando estaba en el hotel donde se alojaba Ronaldo con su selección.

Otro hombre fue detenido en Toronto (Canadá) por un incidente muy similar cuando Ronaldo estuvo allí. Esta vez, el seguidor intentó meterse en el ascensor con la estrella portuguesa cuando fue detenido. Dijo que solo quería hacerse un selfie con CR7.

Otros incidentes con Ronaldo ocurrieron en Miami, cuando un hombre intentó acceder a él, y durante el partido Portugal-Croacia, cuando un tipo vestido con una camiseta de Ronaldo saltó al campo.

Muñeco de Mbappé quemado

Messi y Ronaldo fueron amenazados y acosados durante todo el Mundial. A lo largo del campeonato, varios futbolistas fueron señalados por incidentes o errores que cometieron en los partidos. El más famoso fue Kylian Mbappé. Protagonizó una escena tensa con el portero de Paraguay.

Poco después, el jugador del Real Madrid comenzó a ser insultado con motivos "xenófobos" según los informes policiales. Una senadora paraguaya incluso se lo afeó en la red social X. 

Dos hinchas paraguayos junto al muñeco de Mbappe.

Imagen de dos hinchas paraguayos junto al muñeco de Mbappé. / SUCESOS

Finalmente, un muñeco con la imagen de Mbappé "fue quemado y retransmitido" por redes sociales en Paraguay los días 5 y 6 de julio, según reflejan los partes diarios del búnker policial.

Imagen del muñeco de Mbappé quemado por los hinchas paraguayos.

Imagen del muñeco de Mbappé quemado por los hinchas paraguayos. / SUCESOS

Futbolistas que cometieron errores durante los partidos también fueron amenazados de muerte. Uno de los casos más graves que recogieron los informes policiales fue el del jugador noruego Alexander Sorloth (del Atlético de Madrid) y su esposa, después de que el delantero fallara una ocasión de gol clara.

Acoso a Lucas Digne

También fueron amenazados el jugador colombiano Jaminton Campaz, por fallar un penalti. De hecho, no pudo volver a su país junto al resto de sus compañeros después del Mundial. Y los partes policiales recogen también amenazas contra el defensa francés Lucas Digne, que hizo un penalti muy claro a Lamine Yamal durante el partido Francia-España.

Un caso especial fue el del seleccionador Hong Myung-bo y todo el equipo de Corea del Sur, eliminados en la primera ronda del Mundial. Todos ellos tuvieron que ser "escoltados por un gran dispositivo policial" hacia el aeropuerto después de que se recibieran amenazas de muerte contra toda la selección.

"Seis mil amenazas"

Pero el caso más grave de amenazas contra un deportista lo sufrió un árbitro, el francés François Letexier, que tuvo una actuación muy discutida en el partido Argentina-Egipto, que acabó con el triunfo argentino.

Los informes del IPCC recogen que Letexier recibió "seis mil mensajes de amenazas en su whatsapp personal", la mayoría procedentes de "nacionales de Egipto".

Noticias relacionadas

Imagen del árbitro francés Francois Letexier, víctima de hasta 3.000 amenazas.

Imagen del árbitro francés François Letexier. / EUROPA PRESS

La ira de los ultras egipcios alcanzó incluso al asistente del VAR de ese partido, el también francés Willy Delajod. Él también fue amenazado de muerte. De hecho, los informes policiales del centro de mando del Mundial recogen que las casas y las familias de los dos árbitros, en Francia, tuvieron que ver reforzada su seguridad y recibieron escolta policial después de más amenazas y de que se difundieran sus direcciones a través de redes sociales.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE cambia las reglas de la la Seguridad Social: a partir del 1 de septiembre, ya no se enviarán más cartas y avisos a estos trabajadores
  2. Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces: la Guardia Civil extrema la precaución de los conductores tinerfeños este verano
  3. Garachico contará con un nuevo túnel para sortear la saturación y los temporales de la avenida marítima
  4. Natalia Ramos se convierte en la primera tinerfeña en jugar en la Premier League: deja el Costa Adeje Tenerife y ficha por el Liverpool FC
  5. Santa Cruz de Tenerife estrena su primera área de servicio para que las caravanas evacúen las aguas negras
  6. El Centro Deportivo Go fit no corre peligro: el Ayuntamiento tramita la modificación del Plan General para regularizar su construcción
  7. Vuelca un camión en un polígono industrial de Tenerife
  8. Los dos lugares de Tenerife elegidos para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Cuenta atrás para el gran eclipse solar del 2026: el IAC ofrece las claves para contemplar este fenómeno histórico

Cuenta atrás para el gran eclipse solar del 2026: el IAC ofrece las claves para contemplar este fenómeno histórico

De La Laguna a Las Palmas de Gran Canaria: un trasvase reservado para muy pocos

De La Laguna a Las Palmas de Gran Canaria: un trasvase reservado para muy pocos

Alerta por incendios en Tenerife: humedad por debajo del 30 % y rachas de viento de hasta 80 km/h en zonas altas

Alerta por incendios en Tenerife: humedad por debajo del 30 % y rachas de viento de hasta 80 km/h en zonas altas

Desarticulada una de las mayores redes de tráfico de personas y droga en España con 78 detenidos

Desarticulada una de las mayores redes de tráfico de personas y droga en España con 78 detenidos

EL DÍA sortea entre sus suscriptores 2 abonos dobles para disfrutar del PHE Festival 2026 en Puerto de la Cruz

EL DÍA sortea entre sus suscriptores 2 abonos dobles para disfrutar del PHE Festival 2026 en Puerto de la Cruz

Barcelona invierte más de 3 millones de euros en renovar 12 áreas para perros: estos son los parques elegidos

Barcelona invierte más de 3 millones de euros en renovar 12 áreas para perros: estos son los parques elegidos

La alta velocidad ferroviaria pierde un 15% de sus usuarios en la primera mitad del año

La alta velocidad ferroviaria pierde un 15% de sus usuarios en la primera mitad del año

Daniela Blasco y Ceciarmy, escapada romántica a Tenerife: primera aparición de la pareja en Canarias

Daniela Blasco y Ceciarmy, escapada romántica a Tenerife: primera aparición de la pareja en Canarias
Tracking Pixel Contents