"Hasta que me mate no va a parar": advirtió a sus amigas la guardia civil Laura Cruz, asesinada en el cuartel de Asturias por su exmarido, también agente

"Hasta que me mate no va a parar". La exconcejala llanisca Marisa Elviro escuchó muchas veces a Laura Cruz pronunciar esa frase. La guardia civil asesinada el miércoles por su expareja, también agente del Instituto Armado, "lo decía en serio y todos sabíamos que lo decía en serio", recordó ayer Elviro. Un día después del crimen, aquellas palabras resonaban en Llanes como un presagio cumplido, mientras cientos de personas se reunían para arropar a la familia, especialmente a sus tres hijos: un joven de 18 años y dos gemelas de 13.

"No hemos sabido, no hemos podido, no sé en qué punto hemos fallado como sociedad para que esto siga pasando", lamentó Elviro. Denunció que todavía persisten comentarios que cuestionan a la víctima o justifican al agresor. De Laura trazó el retrato de una mujer fuerte, pero vulnerable, dedicada a cuidar de los demás. "A ella nadie la cuidó", sentenció.

La pérdida ha dejado devastado al Club Baloncesto Llanes, donde Laura dirigía las categorías inferiores y la escuela. Su presidente, Ángel Turanzas, admitió: "No lo puede creer nadie. Estamos en shock". La definió como "un pilar básico del club" y aseguró que "no hay sustituta posible". "Era una de las mejores personas que he conocido. Perdemos a una amiga. Los padres están destrozados", añadió.

Ese dolor se convirtió por la tarde en una demostración colectiva de rechazo. Cientos de personas llenaron las inmediaciones del Ayuntamiento y la plaza de los Bandos bajo un mensaje compartido: "No os vamos a dejar solos". La concentración reunió a las principales instituciones asturianas, encabezadas por el presidente del Principado, Adrián Barbón, que no hizo declaraciones. Antes había escrito: "Las cosas se llaman por su nombre: un asesinato, cruel y vil, a manos de su expareja. Es decir, una muestra más, por desgracia, de la violencia machista".

Los presentes guardaron dos minutos de silencio, seguidos de una larga ovación, un viva a la Guardia Civil y consignas como "Algo está fallando porque nos siguen matando" o "Quien ama no mata ni humilla ni maltrata". Verónica Fernández, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en Asturias, leyó un manifiesto conjunto de las tres administraciones. Expresó su "más absoluta condena y profunda consternación" y comprometió los recursos que necesite el entorno de Laura. A sus hijos, familiares, allegados y compañeros les prometió: "No os vamos a dejar nunca".

Unos niños observan el altar en menoria de Laura Cruz en las puertas del Ayuntamiento de Llanes. / Ramón Díaz

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, explicó que sigue abierta la investigación sobre cómo accedió al cuartel el asesino, al que describió como una "persona completamente obsesionada". El desenlace de esa obsesión y ese odio, afirmó, fue "Laura muerta, un teniente herido, una familia destruida y rota y toda la Guardia Civil de Asturias conmocionada". Lastra defendió que el sistema Viogén, en el que el caso estaba abierto desde 2019, funcionó porque el agresor "fue condenado". También reveló que Laura había declarado recientemente que se sentía segura y no se consideraba en peligro, pues llevaba tiempo sin saber de su expareja. La orden de alejamiento que pesaba sobre su exmarido, Dámaso F. S., se había extinguido en diciembre, aunque ella seguía registrada en el sistema de protección de víctimas.

"El machismo mata y la violencia de género es una realidad", advirtió, antes de afirmar que quienes la niegan "amparan a los asesinos y a los machistas y abandonan a las víctimas". La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, sostuvo: "Tenemos un sistema robusto que protege en Asturias" y "de la violencia de género hay salida". La vicealcaldesa de Llanes, Priscila Alonso, recordó a Laura Cruz como profesional, vecina, madre e hija, "al pie del cañón en todo".

En representación de la Guardia Civil asistieron el coronel Francisco Javier Puerta Muñoz, máximo responsable del Instituto Armado en Asturias; los tenientes coroneles Francisco Javier López Alegre y Rubén Flores Rodríguez, y el capitán jefe de la Compañía de Llanes, Francisco García Pérez. También acudieron el jefe superior de Policía de Asturias, Jorge Ignacio Moreno, y el responsable de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón, Fermín Treceño. Entre los representantes políticos estuvieron los líderes autonómicos del PP, Álvaro Queipo; de IU, Ovidio Zapico, y de Foro, Adrián Pumares; así como otros diputados, senadores y alcaldes del Oriente.

Varios niños con camisetas del equipo local de baloncesto, que entrenaba Laura Cruz, durante la concentración de ayer. / Ramón Díaz

La concentración de la tarde estuvo precedida por minutos de silencio en los 78 ayuntamientos asturianos, convocados por la Federación Asturiana de Concejos. En Llanes, guardias civiles, miembros de la corporación y amigos se reunieron ante la Casa Consistorial. El alcalde, Enrique Riestra, expresó "el estado de shock y la indignación de todo un pueblo" y pidió que las administraciones demuestren ser un Estado "decente y sensible", acompañando a los hijos de Laura "el tiempo que sea necesario". El portavoz municipal socialista, Óscar Torre, reclamó unidad y "tolerancia cero": "Siempre pensamos que una cosa así no nos va a tocar, y nos ha tocado muy cerca".

En la entrada del Ayuntamiento seguía creciendo un altar con flores, velas y camisetas de los equipos de rugby y baloncesto que entrenaba Laura, con su nombre y el de sus hijos. Las escenas se repitieron por toda Asturias.

En Oviedo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, calificó el crimen de "barbarie" y confirmó que la Justicia recopila información sobre los procedimientos penales y civiles abiertos al autor. Explicó que tenía procesos penales en Llanes y asuntos civiles vinculados al divorcio y a incumplimientos de la sentencia de separación. Tanto el juzgado llanisco como el de Violencia sobre la Mujer de Gijón, aseguró, actúan "lo más rápido posible".

Sistema de protección de violencia de género

Chamorro afirmó que no le consta ningún fallo en el sistema de protección de violencia de género, Viogén. "Al final, el culpable es el que comete los hechos. Los juzgados intentamos hacer todo lo posible para tratar de evitar este tipo de cosas", declaró. Subrayó la dificultad de anticiparse: el agresor sustrajo el arma a un compañero en Zamora y entró en el cuartel de Llanes por el garaje. "Los fallos del sistema poco peso tienen frente a estas cosas, aunque no los hubiera", sostuvo.

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Izquierda Unida de Asturias replicó horas después. Su secretaria de Igualdad, Begoña Collado, rechazó que la primera reacción institucional sea afirmar que el sistema no falló, un mensaje que juzgó "prematuro" y "profundamente complaciente". "Cada mujer asesinada representa un fracaso colectivo", señaló. Collado reclamó revisar qué mecanismos fallaron, qué señales no bastaron y qué decisiones pudieron adoptarse. A su juicio, los retrasos en las causas abiertas "son fallos del sistema". Y concluyó: "La mejor manera de honrar a las víctimas no es defender el funcionamiento del sistema, sino trabajar para que ninguna mujer vuelva a ser asesinada".