Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasIncendio en Santa CruzTúnel de TigaigaEclipse del 12 de agostoDenuncia de la Policía Local de Santa CruzCrisis migratoria en Ceuta, última horaTemporada histórica de Eusebio Ledesma
instagramlinkedin

Volencia de género

Estaba escondido bajo la cama de su víctima: la Policía Nacional detiene a un presunto maltratador en Ibiza

Los agentes notaron una resistencia extraña al intentar levantar el canapé y descubrieron al hombre oculto en su interior

Un vehíuculo de la Policía Nacional en Ibiza.

Un vehíuculo de la Policía Nacional en Ibiza. / Policía Nacional

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jessica Merodio

Ibiza

La Policía Nacional de Ibiza detuvo el 3 de agosto a un hombre investigado por un delito de malos tratos tras localizarlo oculto en el interior de un canapé abatible situado en la habitación de la víctima.

Los hechos, según informa el Cuerpo Nacional de Policía en una nota de prensa, ocurrieron durante la madrugada, cuando los agentes acompañaron a la mujer hasta su domicilio para garantizar su seguridad y comprobar que el presunto agresor no se encontraba en la vivienda, después de que hubiera evitado durante horas ser localizado.

Una vez en el inmueble, otro ocupante aseguró de forma reiterada que el investigado no estaba allí. Sin embargo, los policías decidieron inspeccionar la habitación en la que iba a dormir la víctima.

Al intentar levantar la tapa del canapé, los agentes comprobaron que ofrecía una resistencia inusual y descubrieron que una persona la sujetaba desde el interior. Tras vencer la fuerza ejercida desde dentro del muebles, localizaron al hombre escondido en un espacio de reducidas dimensiones y procedieron inmediatamente a detenerlo como presunto autor de un delito de malos tratos.

Una situación de "extrema vulnerabilidad"

Las diligencias policiales señalan que el detenido había permanecido oculto en el dormitorio de la víctima mientras trataba de evitar que la Policía lo encontrara. Según destaca la Policía Nacional en su nota de prensa, de no haber sido descubierto durante la inspección de la vivienda, la mujer habría quedado en una situación de "extrema vulnerabilidad".

La Policía Nacional sostiene que la intervención permitió neutralizar "un riesgo de extraordinaria gravedad" para la integridad y la seguridad de la víctima, al evitar que accediera a su habitación sin saber que el presunto agresor permanecía escondido en el interior mientras los agentes permanecieran en la vivienda.

Noticias relacionadas

El Cuerpo Nacional de Policía destaca la importancia de las medidas de protección de las víctimas de violencia de género y recuerda que la actuación preventiva resulta esencial para evitar "consecuencias irreparables".

Asistencia a las víctimas

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Fuente: Diario de Ibiza

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Justicia anula la ordenanza de Santa Cruz de Tenerife que permitió la construcción del Palacio de Deportes Go fit: el Supremo estima el recurso del Gobierno de Canarias
  2. La obra que convertirá en una calle la carretera que une Santa Cruz de Tenerife con La Laguna expropiará 24 parcelas
  3. La Inspección de Trabajo lo confirma: un informe de la Seguridad Social da el paso definitivo para adelantar la jubilación de transportistas y camioneros
  4. Atrapan en Tenerife a un delincuente que llevaba más de cuatro meses fugado de la cárcel
  5. El Cabildo de Tenerife avala el futuro túnel de Tigaiga, la obra de 600 millones para conectar el norte al Anillo Insular
  6. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife demolerá una vivienda en María Jiménez por 'riesgo elevado de colapso
  7. Fran Guerra paga para salir de La Laguna Tenerife y cumple el 'sueño' de fichar por el Granca
  8. El director creativo Ivan Jiménez cae rendido a la hospitalidad de Tenerife: 'Qué maravilla de tierra y qué maravilla de gente

Las grandes superficies de Santa Cruz de Tenerife vuelven a la carga por los domingos: fuerzan al Ayuntamiento a justificar el privilegio de los comercios del centro

Las grandes superficies de Santa Cruz de Tenerife vuelven a la carga por los domingos: fuerzan al Ayuntamiento a justificar el privilegio de los comercios del centro

Las fiestas de agosto de Candelaria ya están aquí: conoce el programa de actos

Las fiestas de agosto de Candelaria ya están aquí: conoce el programa de actos

Luz verde a una inversión de 14 millones para renovar la autopista del Sur

Luz verde a una inversión de 14 millones para renovar la autopista del Sur

Tenerife invertirá 75 millones para modernizar el tratamiento de la materia orgánica

Tenerife invertirá 75 millones para modernizar el tratamiento de la materia orgánica

Luz verde a la reforma de la Avenida de la Constitución de Buenavista del Norte con una inversión de 1,8 millones

Luz verde a la reforma de la Avenida de la Constitución de Buenavista del Norte con una inversión de 1,8 millones

La Laguna acoge la XLV Carrera Popular del Cristo: las pruebas de 5 y 10 kilómetros encabezan el programa del 5 de septiembre

La Laguna acoge la XLV Carrera Popular del Cristo: las pruebas de 5 y 10 kilómetros encabezan el programa del 5 de septiembre

Tegueste rendirá homenaje a Pedri

Tegueste rendirá homenaje a Pedri

El Gobierno cambia las normas: las empresas tienen más tiempo para comunicar a la Seguridad Social las bajas de sus trabajadores

El Gobierno cambia las normas: las empresas tienen más tiempo para comunicar a la Seguridad Social las bajas de sus trabajadores
Tracking Pixel Contents