Detenido en Madrid uno de los fugitivos más buscados del Reino Unido por varias agresiones sexuales

La Policía Nacional ha detenido en una céntrica calle de Madrid a J.R., un ciudadano británico de 37 años que figuraba entre los fugitivos más buscados por las autoridades de su país y sobre el que pesaba una orden internacional de detención por varios delitos de agresión sexual cometidos presuntamente entre 2012 y 2022.

El arrestado estaba incluido en la campaña de localización de fugitivos impulsada por la National Crime Agency (NCA) y la organización CrimeStoppers, después de que las autoridades británicas lo señalaran como presunto responsable de graves conductas sexuales ejercidas sobre varias víctimas, una de las cuales mantenía una relación sentimental con él cuando se produjeron los hechos investigados.

Las pesquisas en España comenzaron en 2024, tras recibirse una comunicación de los investigadores británicos que advertía de que el sospechoso podría encontrarse oculto en territorio español, mientras el procedimiento policial y judicial continuaba desarrollándose paralelamente en el Reino Unido. Inicialmente los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) Central consiguieron situarlo en Benidorm, donde realizaron numerosos desplazamientos, vigilancias y comprobaciones en los establecimientos y lugares que solía frecuentar, unas actuaciones que permitieron conocer sus patrones de comportamiento e identificar a personas que podrían haberle prestado ayuda. La investigación se intensificó después de que las autoridades británicas emitieran en febrero de 2026 una orden internacional de detención con fines de extradición, a la que se sumó la difusión pública del fugitivo dentro de la campaña de los delincuentes más buscados del Reino Unido.

Una vida itinerante

La búsqueda resultó especialmente compleja porque el reclamado cambiaba con frecuencia de residencia, llevaba una vida itinerante y adoptaba numerosas precauciones para esconder su verdadera identidad, lo que dificultaba que los investigadores pudieran precisar su ubicación y seguir de manera continuada sus desplazamientos. La información obtenida durante las pesquisas permitió conocer finalmente que podría haberse trasladado a Madrid, por lo que el pasado 1 de agosto se estableció un dispositivo de vigilancia en una céntrica calle de la capital que culminó con su localización y detención.

En el momento del arresto, el fugitivo llevaba gorra y gafas con la intención de ocultar parcialmente su rostro, no portaba ningún documento de identidad y facilitó a los agentes distintos datos de filiación, además de negarse a colaborar durante las primeras comprobaciones. Pese a estas maniobras, un primer cotejo de los tatuajes que tenía visibles permitió determinar que podía tratarse de la persona reclamada, una identificación que posteriormente quedó confirmada mediante el análisis de sus huellas dactilares.

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El detenido fue puesto a disposición de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, órgano encargado de tramitar el procedimiento y decidir sobre su eventual extradición al Reino Unido.

Fuente: El Periódico de España