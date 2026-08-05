Violencia Machista
Un guardia civil mata a su mujer en la Comandancia de Llanes (Asturias) y resulta herido grave tras disparar a varios compañeros en su huida
Gran movilización de agentes hacia la zona del suceso, vinculado a un violencia de género en el seno de una antigua pareja de guardias civiles
Un teniente de Ribadesella ha resultado herido grave por los disparos
El agresor que irrumpió en el cuartel, también herido
P. T. / R. D.
Un agente de la Guardia Civil ha matado esta mañana eso de la una y media del mediodía a otra agente destinada en Llanes de la que se había divorciado hace meses según las primeras investigaciones. En el suceso resultó además herido grave otro funcionario de la Benemérita, un teniente de Ribadesella (Asturias) que trató de proteger a la víctima acudiendo en su auxilio en cuanto se percató de lo sucedido. El suceso provocó una gran alarma en Llanes. Al parecer la pareja tenía tres hijos.
En su huída el acusado (que está destinado en la Comandancia de Zamora) abrió fuego contra otros efectivos que se encontraban en las dependencias policiales repeliendo estos dicha agresión y resultando el autor herido grave.
Fuentes oficiales emitieron esta tarde un comunicado en el que aseguraron que la mujer estaba dentro del sistema de protección de víctimas de violencia de género (Viogen) y contaba con una orden de alejamiento impuesta por un juez para evitar el contacto con el que había sido su marido.
Hacia el lugar se están movilizando agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Gijón para esclarecer lo ocurrido, así como servicios sanitarios para atender a los heridos. Los agentes serán ahora los encargados de investigar lo sucedido y de las posibles consecuencias judiciales que tenga la muerte de la agente. Se espera recibir en las próximas horas la autorizacioón del juez de guardia que se haga cargo del caso para proceder al levantamiento del cadáver.
El tiroteo en la Comandancia ha supuesto un duro mazazo para los agentes de la Benemérita de toda Asturias.
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Fuente: La Nueva España
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