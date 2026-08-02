Un terremoto de magnitud 4,1 hace temblar Murcia

Un terremoto de categoría 4,1 en la escala de Richter hizo temblar a la ciudad de Murcia esta mañana. Varias personas reportan que en sus hogares se notó el movimiento. Ordenadores y dispositivos electrónicos se tambalearon durante un breve segundo.

Si bien en un principio la alerta del sistema de Google cifraba en 4,5 la magnitud del terremoto, tanto el Ministerio de Transportes como el Instituto Geográfico Nacional (IGN) han rebajado esta cifra hasta los 4,1.

De acuerdo con el Servicio de Emergencias 112 de la Región de Murcia, por el momento no se han registrado daños. No obstante, el seísmo ha provocado un elevado número de llamadas a los teléfonos de atención a la ciudadanía, con más de 80 avisos.

La mayor parte de las comunicaciones han correspondido a vecinos que alertaban de haber sentido el temblor o solicitaban información tras la sacudida, que ha llevado a muchas personas a salir momentáneamente de sus viviendas por precaución.

Tal y como indicó en su página web el IGN, el epicentro del seísmo fue Librilla. Más concretamente, en Barqueros, un pueblo que limita esta localidad con el municipio de Mula. El terremoto alcanzó una profundidad de 4 kilómetros y se desarrolló, exactamente, a las 11.59 horas.

El temblor se ha dejado sentir en numerosos municipios de la Región, entre ellos Alhama de Murcia, Albudeite, Campos del Río, Lorca, Murcia, Bullas, Cartagena y Villanueva del Río Segura. Pese a la amplia percepción del seísmo, el 112 insiste en que, hasta el momento, no consta ningún incidente de consideración. Por otra parte, según indicó la Agencia EFE, el terremoto también se hizo notar en zonas de Alicante y Albacete.

La sacudida se ha producido en una jornada marcada por las altas temperaturas, en la que gran parte de la población permanecía en el interior de sus viviendas para resguardarse del calor, una circunstancia que, probablemente, ha favorecido que el movimiento sísmico fuera percibido por un mayor número de personas de lo que lo habría hecho en otras circunstancias.

El Ayuntamiento de Murcia activó, en este sentido, el Plan de Actuación de Ámbito Local ante el Riesgo por Terremotos. No obstante, por el momento se encontrará en fase de información y seguimiento, lo que denominan como "situación operativa 0".

El 112 añadió que esta fase consiste en mantenerse alertas ante la aparición de posibles réplicas de mayor o menor intensidad. Incluyen esto dentro del plan "SISMIMUR", dirigida a la información y al seguimiento.

En Mula, uno de los municipios más cercanos al epicentro, no se tiene constancia de daños personales o materiales, tal y como comunicó su Ayuntamiento en una nota de prensa. El alcalde del municipio, Juan Jesús Moreno García, quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a la población: "Estamos en contacto con los servicios de emergencia de la Región y seguiremos atentos para actuar si fuera necesario. Moreno García se comprometió a seguir informando a los ciudadanos mediante los canales oficiales del Ejecutivo municipal.

Recomendaciones

Asimismo, es fundamental, ante estos eventos, seguir a pies juntillas las recomendaciones de los especialistas y los canales oficiales.

El equipamiento previo, del que se debe disponer en casa, es primordial para hacer frente a este tipo de crisis. Botiquín, linternas, una radio de pilas para mantenerse informado, agua embotellada, un silbato y un extintor son los elementos de mayor importancia para Protección Civil y Emergencias de Murcia.

En caso de que el terremoto nos pille por sorpresa —como ha ocurrido hoy—, lo ideal es salir al exterior y dirigirse a parques o espacios abiertos, alejados de edificios, fachadas y otras estructuras de gran envergadura, siempre que pueda hacerse con seguridad. Si no es posible abandonar el inmueble, se debe mantener la calma y permanecer en el interior, alejándose de grandes muebles, estanterías, cristales y otros elementos que puedan desprenderse o caer y provocar lesiones. Asimismo, es recomendable resguardarse bajo una mesa que nos pueda proteger frente a la caída de muebles u otros objetos.

Si el seísmo nos sorprende conduciendo, lo aconsejable es detener el vehículo en un lugar seguro, activar las luces de emergencia y permanecer en el interior hasta que cese la actividad sísmica, evitando puentes, túneles o cualquier otro elemento que pueda suponer un riesgo.

Notificaciones al teléfono

Una estampa habitual cuando ocurre un fenómeno de esta magnitud es la de publicaciones en redes sociales de usuarios que muestran capturas de las notificaciones enviadas por los distintos sistemas de alerta a sus teléfonos.

Una captura de pantalla del aviso inicial enviado por Google a los móviles. / L. O.

En el caso de los móviles con un sistema operativo Android, la alerta llega por los servicios de Google Play que utiliza los acelerómetros implantados en los móviles (la misma herramienta que cuenta los pasos de las personas) para detectar vibraciones sísmicas y avisar a los usuarios segundos antes de que comience el movimiento.

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En la redacción de la Opinión de Murcia, por ejemplo, los avisos llegaron, aproximadamente, unos 5 segundos antes de que se produjera el temblor.

Fuente: La Opinión de Murcia