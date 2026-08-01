Capturan en Alicante a un peligroso fugitivo británico que iba a entrar en la lista de los más buscados

La Policía Nacional ha detenido en el municipio de Algorfa (Alicante) a un fugitivo británico de 27 años sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención (OID) por delitos de tráfico de drogas. El arrestado, considerado por las autoridades del Reino Unido como uno de sus principales objetivos criminales, estaba a punto de ser incluido en la lista de los "Most Wanted" (los más buscados) del país.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, en colaboración con las autoridades británicas. La investigación se inició tras una solicitud de cooperación internacional remitida por el Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial (B.C.C.O.), que trasladó la información facilitada por el Reino Unido.

Las pesquisas permitieron confirmar que sobre el reclamado pesaba una Orden Internacional de Detención en vigor desde junio de 2026 por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Los hechos que se le atribuyen fueron cometidos entre 2023 y 2024, periodo en el que presuntamente integraba un grupo organizado dedicado a la distribución de cocaína, cannabis y heroína. Además, habría continuado delinquiendo mientras se encontraba en libertad provisional.

Operativo especial por su peligrosidad

Ante la elevada peligrosidad del fugitivo, al que también se le atribuyen delitos graves con uso de armas de fuego contra las personas y un alto riesgo de fuga debido a la posibilidad de enfrentarse a una condena de cadena perpetua, los agentes diseñaron un dispositivo especial con amplias medidas de seguridad.

Tras varios días de investigación, los policías situaron su posible escondite en Algorfa. Finalmente, establecieron un operativo que permitió localizarlo y detenerlo en las inmediaciones de su domicilio, sin que pudiera oponer una resistencia efectiva gracias a la rapidez de la actuación policial.

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El detenido ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción en funciones de guardia del Tribunal Central de Instancia, donde se iniciará el correspondiente procedimiento de extradición para su entrega a las autoridades británicas.