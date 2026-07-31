Dos mujeres resultan heridas tras la colisión de un turismo y una moto en Santa Cruz de La Palma
La motorista, de 57 años, fue trasladada con lesiones de carácter moderado al Hospital General de La Palma, mientras que la ocupante del vehículo sufrió una crisis de ansiedad.
Una colisión entre un turismo y una motocicleta dejó este viernes a dos mujeres afectadas en Santa Cruz de La Palma. El accidente ocurrió en la Circunvalación Norte del municipio y obligó a activar dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 15:16 horas, cuando se comunicó que un turismo y una motocicleta habían colisionado y varias personas precisaban asistencia sanitaria.
Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario, además de efectivos de la Policía Local.
El personal sanitario atendió a las dos afectadas. La motorista, una mujer de 57 años, presentaba en el momento inicial de la asistencia lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en ambulancia sanitarizada al Hospital General de La Palma.
La segunda afectada, una mujer de 43 años que viajaba en el turismo, fue atendida por una crisis de ansiedad y trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma. Por su parte, la Policía Local reguló el tráfico en la zona y realizó el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.
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