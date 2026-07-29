Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de vandalismo en Santa CruzGasto en seguros privados en CanariasAyudas del Gobierno a CanariasPlan contra incendios forestalesOlimpiadas de la tercera edad en Las TeresitasTiempo en TenerifeRestos humanos en Garachico
instagramlinkedin

Baleares

Varios detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en varios puntos de Menorca y la Penínusla

Imagen de recurso de un coche de la Policía Nacional

Imagen de recurso de un coche de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Palma de Mallorca

La Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han detenido a varias personas y han registrado diversas viviendas en el marco de una operación contra el tráfico de drogas que este miércoles se está llevando a cabo en diversos puntos de Menorca y de la Península.

Por lo que respecta a Menorca, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la investigación, los agentes han actuado desde primera hora de la mañana en Maó, Ciutadella y otros puntos de la isla.

La operación conjunta, por el momento, se ha saldado con la detención de varias personas y el registro de múltiples domicilios de Menorca.

Noticias relacionadas

La investigación, que ha sido declarada bajo secreto de sumario, gira en torno al tráfico de sustancias estupefacientes, aunque por el momento se desconocen más detalles.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín
  2. Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional
  3. Socorristas salvan en Tenerife a un padre y su hijo arrastrados por la corriente en una playa
  4. Grave accidente en La Matanza: un herido crítico y cuatro trasladados tras chocar una guagua y un coche
  5. Aparecen restos humanos en la costa de Garachico: una de las hipótesis es que pertenecen a un represaliado del franquismo en la Guerra Civil
  6. El guachinche de Tenerife que mantiene la esencia de siempre: la carne de fiesta es una de las especialidades de la casa
  7. Patrimonio pide la intervención urgente para retirar los restos humanos hallados en Garachico
  8. San Juan de la Rambla instalará una pantalla gigante para seguir a su equipo en el Grand Prix del Verano

Ayuso atribuye la polémica por la compra de un ático a una "campaña de desprestigio"

El Cabildo crea una red insular con 71 puntos de recarga en Tenerife para vehículos eléctricos

El Cabildo crea una red insular con 71 puntos de recarga en Tenerife para vehículos eléctricos

II Campus Internacional Ciudad de La Laguna

II Campus Internacional Ciudad de La Laguna

Cóctel de bienvenida y jamón ibérico gratuito con la consumición: la cita gourmet en La Laguna que aúna alta charcutería, espectáculo y ambiente de terraza

Cóctel de bienvenida y jamón ibérico gratuito con la consumición: la cita gourmet en La Laguna que aúna alta charcutería, espectáculo y ambiente de terraza

Canarias denuncia que el Estado ignora sus alegaciones sobre el reto demográfico

Canarias denuncia que el Estado ignora sus alegaciones sobre el reto demográfico

Una playa puede parecer completamente limpia y estar llena de microplásticos: una experta explica por qué

Una playa puede parecer completamente limpia y estar llena de microplásticos: una experta explica por qué

Multas de hasta 3.005 euros por tener el coche parado en una plaza de garaje: la DGT avisa a los conductores tinerfeños

Multas de hasta 3.005 euros por tener el coche parado en una plaza de garaje: la DGT avisa a los conductores tinerfeños

Respaldo al TMT en La Palma: el Gobierno de Canarias celebra el "impulso histórico" de la nueva oferta financiera

Respaldo al TMT en La Palma: el Gobierno de Canarias celebra el "impulso histórico" de la nueva oferta financiera
Tracking Pixel Contents