Cataluña
Detenido un hombre por el asesinato de una mujer en Barcelona delante de sus hijos
Fuentes policiales han explicado que la víctima habría sufrido una agresión con arma blanca
Redacción
Los Mossos han detenido a un hombre relacionado con el asesinato, este martes, de una mujer delante de sus hijos en el distrito de Sant Martí de Barcelona.
Varias patrullas se desplazaron a la vivienda y localizaron a la mujer herida de gravedad. También se desplazaron varias ambulancias que atendieron a la víctima pero no han pudieron hacer nada para salvarle la vida. Fuentes policiales han explicado que la víctima habría sufrido una agresión con arma blanca y que estarían sus hijos en la vivienda cuando se produjo el ataque.
Tras cometer el crimen, el sospechoso, de origen sudamericano, escapó en coche. Los Mossos establecieron un dispositivo para atraparlo. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policía catalana ha iniciado pesquisas para conocer los detalles de este crimen, aunque se trata como un asesinato machista.
Fuente: El Periódico
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