Investigación
Detenido en A Coruña un joven acusado de matar a su padre con un arma de fuego
El tráfico suceso se produjo en torno a las 14.00 horas en la vivienda familiar
Redacción
Un joven de unos 20 años, Adrián Parada, fue detenido en la tarde de este miércoles por la Policía Nacional en Aguiño (A Coruña) como presunto autor de la muerte de su padre, Alberto Parada, de 47 años, tras dispararle con un arma de fuego.
Los hechos tuvieron lugar en torno a las 14.00 horas en la vivienda familiar, ubicada en el número nueve de la calle Vionta.
Por causas que se investigan, el joven disparó presuntamente a su progenitor con un arma de fuego, al parecer una escopeta, dejándolo malherido.
Fue él mismo quien alertó a un vecino de lo que había ocurrido, pidiéndole que avisase a los servicios de emergencias.
Desde el 112 se movilizó una ambulancia mdicalizada, y el personal sanitario asistió a la víctima en el lugar de los hechos, trasladándole de inmediato al Hospital Comarcal del Barbanza, donde fallecería poco después, pasadas las tres de la tarde.
Agentes de la Policía Científica y de la Policía Judicial se desplazaron a la vivienda para recoger todo tipo de pruebas de cara a esclarecer un nuevo trágico suceso que vuelve a conmocionar a los vecinos y vecinas de Ribeira.
Fuente: El Correo Gallego
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