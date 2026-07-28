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Un coche atropella a una mujer en la Rambla Catalunya de Barcelona

La víctima ha resultado herida, según ha podido constatar in situ EL PERIÓDICO

Se descartaría inicialmente una motivación criminal,

Ambulancia del SEM, en una imagen de archivo.

Ambulancia del SEM, en una imagen de archivo. / Europa Press

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Meritxell M. Pauné / Germán González

Barcelona

Un coche ha atropellado a una persona este martes al mediodía en la Rambla Catalunya de Barcelona, a la altura de calle Aragó, sobre el número 260. Una mujer y una menor han resultado heridas, según ha podido constatar in situ EL PERIÓDICO. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado tres ambulancias y ha atendido a dos personas en el lugar de los hechos, una en estado crítico que ha sido trasladada al Hospital Clínic y una menor en estado menos grave trasladada al Hospital Sant Joan de Déu.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 14.30 horas en el centro neurálgico de la ciudad. Se han desatado momentos de gran alarma entre los peatones que había en la zona, ante el recuerdo del atropello masivo en la Rambla de Barcelona el 17 de agosto de 2017, tragedia de la que están a punto de cumplirse nueve años.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra corroboran el atropello y apuntan a un accidente de tráfico. Se descartaría inicialmente una motivación criminal, por lo que la investigación recae en la Guardia Urbana de Barcelona.

La Unidad de Accidentes de Tráfico del cuerpo policial barcelonés ha realizado el atestado y ha tomado declaración a varios testigos, así como al conductor que iba dentro del vehículo. Según las primeras investigaciones, se trataría de un hombre mayor que ha perdido el control del coche y ha atropellado a las varias personas que en ese momento cruzaban la calle. Dos de ellas han resultado heridas. Poco después el hombre ha conseguido detener el vehículo y ha salido mientras era increpado por varias personas por lo que había ocurrido, según ha podido saber este diario.

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Para atender a las víctimas, los servicios de emergencia han cortado parte de la calle Aragó, lo que ha afectado a la circulación y al transporte público terrestre.

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Fuente: El Periódico

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