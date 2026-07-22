Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Basilio Franco, expolicía y exconcejal de Santa CruzNueva carretera Santa Cruz-La LagunaMenor fallecida en Gran CanariaJamón ibérico gratis en TenerifeConflicto Madrid - CanariasTiempo en TenerifePersecución a la pesca furtivaCaso Plus Ultra
instagramlinkedin

En el municipio de La Canonja

Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja

La víctima se encuentra hospitalizada en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Un vehículo de los Mossos

Un vehículo de los Mossos / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Tarragona

Los Mossos d’Esquadra han detenido este miércoles en La Canonja (Tarragona) a un hombre de 44 años acusado de apuñalar a su pareja, que se encuentra hospitalizada en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según ha informado a EFE la policía catalana.

El suceso ha tenido lugar en torno de las diez de la mañana en el interior de la vivienda de la pareja, situada en la calle Escultor Martorell de este municipio tarraconense.

Según los Mossos d’Esquadra, el hombre, acusado de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa, ha apuñalado a su mujer y le ha causado heridas de “extrema gravedad”.

Los vigilantes municipales han sido los primeros en acudir al domicilio y han retenido al agresor hasta que ha llegado la Policía autonómica.

Noticias relacionadas

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a la mujer y la ha traslado al hospital, donde permanece en la UCI, aunque, en principio, no se teme por su vida.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Candelaria cierra un local de Las Caletillas tras varias denuncias por ruido al carecer de licencia para poner música
  2. Un municipio turístico de Tenerife lanza un gran operativo contra asentamientos ilegales: había hasta un recinto para peleas clandestinas de gallos
  3. Santa Cruz de Tenerife cierra al tráfico por la noche la avenida San Sebastián: comienzan las obras de rehabilitación de la vía del estadio Heliodoro
  4. Así será el nuevo Mercado de La Laguna: lo que se sabe de las obras, el aparcamiento y su apertura
  5. La Policía Nacional lo confirma: cuidado con esta estafa de verano puede dejar a los tinerfeños sin dinero en sus cuentas bancarias
  6. Paso decisivo para desatascar la autopista del norte de Tenerife TF-5: las obras del tercer carril comenzarán en las próximas semanas
  7. Arona despliega una macrooperación cotra asentamientos ilegales
  8. La Laguna abrirá sus monumentos de noche durante Las Noches del Patrimonio 2026

Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja

Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja

Santa Cruz de Tenerife recaudará seis millones de euros más este año por la tasa de la basura

Santa Cruz de Tenerife recaudará seis millones de euros más este año por la tasa de la basura

Los Realejos celebra la gran fiesta de la papa bonita, joya agrícola llegada desde Perú

Los Realejos celebra la gran fiesta de la papa bonita, joya agrícola llegada desde Perú

El Cabildo eleva a 31 las plazas para caravanas en Tenerife tras ampliar el espacio ubicado en Las Lajas

El Cabildo eleva a 31 las plazas para caravanas en Tenerife tras ampliar el espacio ubicado en Las Lajas

La frontera entre un incendio y un megaincendio forestal cada vez es más fina: el papel del cambio climático

La frontera entre un incendio y un megaincendio forestal cada vez es más fina: el papel del cambio climático

Fallece una mujer a bordo de un cayuco con 165 migrantes rescatado en La Restinga

Fallece una mujer a bordo de un cayuco con 165 migrantes rescatado en La Restinga

Tacoronte activa el taxi gratuito compartido para evitar el colapso circulatorio en Mesa del Mar

Tacoronte activa el taxi gratuito compartido para evitar el colapso circulatorio en Mesa del Mar

Santa Cruz de Tenerife inyecta 15 millones en los barrios: reasfaltado, campos de fútbol, aparcamientos y vivienda

Santa Cruz de Tenerife inyecta 15 millones en los barrios: reasfaltado, campos de fútbol, aparcamientos y vivienda
Tracking Pixel Contents