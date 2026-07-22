Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Basilio Franco, expolicía y exconcejal de Santa CruzNueva carretera Santa Cruz-La LagunaMenor fallecida en Gran CanariaJamón ibérico gratis en TenerifeConflicto Madrid - CanariasTiempo en TenerifePersecución a la pesca furtivaCaso Plus Ultra
instagramlinkedin

AUME

Una asociación de militares denuncia ante la Fiscalía la agresión a soldados durante la final del Mundial en Navarra

Según explica AUME en un comunicado, los hechos pueden constituir un delito de lesiones en su modalidad agravada por el uso de instrumentos peligrosos para la vida o integridad física

Cartel en la fachada del edificio de la Fiscalía General del Estado.

Cartel en la fachada del edificio de la Fiscalía General del Estado. / ep

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha denunciado ante la Fiscalía la agresión sufrida en la localidad navarra de Berriozar a un grupo de militares pertenecientes al Regimiento de Infantería 'América 66' mientras veían la final del Mundial de fútbol el pasado domingo.

Según explica AUME en un comunicado, los hechos pueden constituir un delito de lesiones en su modalidad agravada por el uso de instrumentos peligrosos para la vida o integridad física y por la actuación conjunta de más de dos personas

Además, cree que los autores cometieron un delito de odio y discriminación debido a que la agresión "pudo estar motivada por la condición de militares y pertenencia a las Fuerzas Armadas de las victimas".

En la misma denuncia AUME requiere al Ministerio Fiscal que se impulse ante las autoridades competentes (Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Delegación del Gobierno en Navarra) la adopción de medidas urgentes que "garanticen el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en Navarra y de sus familias".

Noticias relacionadas

Se trata, añade la asociación, de evitar que "deban vivir con temor o autocensura por razón de su condición militar".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Candelaria cierra un local de Las Caletillas tras varias denuncias por ruido al carecer de licencia para poner música
  2. Un municipio turístico de Tenerife lanza un gran operativo contra asentamientos ilegales: había hasta un recinto para peleas clandestinas de gallos
  3. Santa Cruz de Tenerife cierra al tráfico por la noche la avenida San Sebastián: comienzan las obras de rehabilitación de la vía del estadio Heliodoro
  4. Así será el nuevo Mercado de La Laguna: lo que se sabe de las obras, el aparcamiento y su apertura
  5. La Policía Nacional lo confirma: cuidado con esta estafa de verano puede dejar a los tinerfeños sin dinero en sus cuentas bancarias
  6. Paso decisivo para desatascar la autopista del norte de Tenerife TF-5: las obras del tercer carril comenzarán en las próximas semanas
  7. Arona despliega una macrooperación cotra asentamientos ilegales
  8. La Laguna abrirá sus monumentos de noche durante Las Noches del Patrimonio 2026

Una asociación de militares denuncia ante la Fiscalía la agresión a soldados durante la final del Mundial en Navarra

Una asociación de militares denuncia ante la Fiscalía la agresión a soldados durante la final del Mundial en Navarra

Ver deportes en directo en grupo sincroniza los latidos del corazón y eleva la oxitocina

Ver deportes en directo en grupo sincroniza los latidos del corazón y eleva la oxitocina

Más de 12.400 jóvenes canarios fuman: la nueva ley antitabaco prohibirá el consumo a los menores

Más de 12.400 jóvenes canarios fuman: la nueva ley antitabaco prohibirá el consumo a los menores

Los expertos ornitólogos avisan: coger un gorrión bebé del suelo puede ser un error, excepto en estos casos

Phe Festival 2026: Puerto de la Cruz acoge su edición más internacional con arte, deporte y sostenibilidad los días 4 y 5 de septiembre

Phe Festival 2026: Puerto de la Cruz acoge su edición más internacional con arte, deporte y sostenibilidad los días 4 y 5 de septiembre

Una fuga decide la 17ª etapa del Tour con victoria de Philipsen

Una fuga decide la 17ª etapa del Tour con victoria de Philipsen

Tenerife focaliza en los servicios públicos urgentes la cooperación con los municipios medianos de la Isla

Tenerife focaliza en los servicios públicos urgentes la cooperación con los municipios medianos de la Isla

El Gobierno de Francia suspende a varios altos funcionarios tras dar positivo en controles antidroga

El Gobierno de Francia suspende a varios altos funcionarios tras dar positivo en controles antidroga
Tracking Pixel Contents