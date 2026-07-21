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Violencia machista

Detenido por matar a cuchilladas a su mujer en Toledo

La víctima no se encontraba en el sistema Viogen y no había antecedentes por hechos similares

Un coche de la Guardia Civil.

Un coche de la Guardia Civil. / EP

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EFE

Toledo

Una mujer ha sido asesinada este martes con un arma blanca por su pareja, un hombre de 48 años, que ha sido detenido por la Guardia Civil en la localidad toledana de Alameda de la Sagra.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que la agresión se ha producido a las 5:16 horas en una vivienda situada en la Plaza de España de Alameda, donde al parecer el hombre ha acuchillado a la mujer.

Fuentes de la Guardia Civil han añadido que el hombre, de 48 años, ya ha sido detenido y han precisado que la víctima no se encontraba en el sistema Viogen y no había antecedentes por hechos similares. La Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo se ha hecho cargo de la investigación, en la que se tiene como principal hipótesis la de un caso de violencia machista.

El 112 ha indicado que tras recibir el aviso se han desplazado al lugar médico de urgencias y una UVI, que no han podido hacer nada por salvar la vida de la mujer. El hombre ha sido trasladado por la UVI al Hospital de Toledo.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 31 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.371 desde 2003.

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Pide ayuda

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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Fuente: El Periódico

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