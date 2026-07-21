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VIOLENCIA MACHISTA

Cuatro mujeres muertas con violencia en las últimas horas: al menos tres casos se investigan como presuntos crímenes machistas

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recaba información sobre los sucesos, que podrían elevar a 33 las mujeres asesinadas en España en 2026

Una mujer asesinada por su pareja, que ha sido detenido en Alameda de la Sagra (Toledo).

Una mujer asesinada por su pareja, que ha sido detenido en Alameda de la Sagra (Toledo). / EFE

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Marina Armas

Madrid

Una sucesión de muertes violentas de mujeres ha activado en las últimas 24 horas cuatro investigaciones en Alicante, Toledo y Málaga. Tres de los casos presentan indicios que apuntan a posibles crímenes machistas y están siendo analizados como tales, mientras que en Benahavís la investigación se encuentra todavía en una fase inicial. Dos de los presuntos responsables han sido detenidos y otro murió tras precipitarse desde un mirador.

En Almoradí, Alicante, la Guardia Civil ha detenido este martes a un hombre de 61 años por matar presuntamente a su exmujer, Mari Carmen, de 56 años, en una vivienda del centro de la localidad. El cuerpo de la víctima fue localizado durante la noche del lunes y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando información sobre el suceso. Según fuentes próximas a la investigación, el arrestado tenía antecedentes relacionados con denuncias por violencia de género, según ha podido confirmar Información de fuentes cercanas a la investigación.

En Alameda de la Sagra, en Toledo, una mujer ha muerto apuñalada con un arma blanca presuntamente por su pareja, un hombre de 48 años que ha sido detenido por la Guardia Civil. Uno de los hijos de la víctima, de 26 años, alertó al 112 de la agresión, ocurrida de madrugada en una vivienda de la plaza de España. En el domicilio se encontraban otros tres de los hijos de la pareja, uno de ellos menor de edad. El investigado, que presentaba cortes en las muñecas, fue trasladado al hospital. La fallecida no figuraba en el sistema VioGén y no constaban antecedentes por hechos similares.

En Antequera, Málaga, la Policía Nacional investiga la muerte de una mujer de unos 30 años, cuyo cadáver fue encontrado con heridas de arma blanca en su vivienda del centro histórico este lunes. Horas antes, su pareja había muerto tras precipitarse desde un mirador del entorno de la Alcazaba. La principal hipótesis es que el hombre agredió mortalmente a la mujer y después se suicidó. Ambos tenían dos hijos, de cuatro y siete años, y habían estado incluidos en el sistema VioGén, aunque las medidas de protección habían cesado recientemente.

El cuarto caso se investiga en Benahavís, también en Málaga, donde una mujer ha sido encontrada muerta este martes con signos de violencia en el interior de una vivienda. Por el momento no han trascendido la identidad ni la edad de la víctima, tampoco las circunstancias concretas de la muerte o la posible relación con el autor. Los investigadores trabajan para esclarecer lo sucedido y determinar si se trata de otro crimen machista.

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De confirmarse estos cuatro casos como crímenes machistas, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España ascendería a 33 en lo que va de 2026.

Fuente: El Periódico de España

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