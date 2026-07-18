Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeRefugio del TeideCook Music FestTenerife LAN PartyBilletes de avión y barcoBajo La Cuesta en Candelaria90 años de la Guerra CivilCD Tenerife
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido en Alicante por atropellar a una mujer en un camping y darse a la fuga

El caso se investiga como violencia de género y la víctima ha sufrido una fractura en una pierna al ser arrollada tras una discusión previa

Imagen de archivo de un despliegue de la Guardia Civil y Policía Local en Guardamar.

Imagen de archivo de un despliegue de la Guardia Civil y Policía Local en Guardamar. / AXEL ALVAREZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

P. Cerrada

Alicante

Una mujer ha resultado herida esta tarde en Guardamar (Alicante) a causa de un atropello presuntamente intencionado en un camping del municipio. El autor se ha dado a la fuga en un coche con matrícula de Bélgica y poco después ha sido localizado y arrestado por la Policía Local de Santa Pola en la carretera N-332 a la altura de Gran Alacant.

Los hechos han sucedido este viernes por la tarde en el camping Palm-Mar de Guardamar, donde un ciudadano belga ha atropellado de forma intencionada a una mujer y se ha dado a la fuga.

La Guardia Civil investiga el arrollamiento como un caso de violencia de género. Según los primeros datos recabados en el lugar, el hombre y la mujer han mantenido una discusión previa y a continuación el varón la ha golpeado con el coche antes de darse a la fuga.

Las Fuerzas de Seguridad han sido alertadas del suceso y de la huida de un turismo con matrícula de Bélgica. Los servicios sanitarios también han sido avisados para atender a la víctima del atropello intencionado. Fuentes cercanas al caso han señalado a este diario que la mujer presenta una fractura de una pierna, según una primera valoración médica.

Noticias relacionadas

Al lugar han acudido efectivos de la Policía Local de Guardamar y de la Guardia Civil. Tras la huida se ha dado aviso a las Policías Locales de municipios próximos y una patrulla de Santa Pola es la que ha localizado el coche en la carretera N-332 a la altura de Gran Alacant y ha procedido al arresto del conductor.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Información

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para un hotelero por divulgar datos médicos de una consejera de El Hierro
  2. Una celadora de La Candelaria retiene a un anciano y le roba 4.000 euros
  3. Feijóo lanza a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife a Carmen Pérez
  4. Despliegue policial para evitar otra muerte en el edificio abandonado de Añaza
  5. El Reglamento General de Circulación lo confirma: multas de 100 euros para los copilotos que adopten esta postura durante los desplazamientos de verano
  6. El Imserso de Tenerife: los mayores podrán viajar una semana a Granada por 233 euros
  7. El Parque Nacional del Teide estrena aparcamientos renovados en dos puntos clave bajo el nuevo Plan Rector
  8. Don Omar regresa a España de la mano del Cook Music Fest

Carla Martínez, ganadora de escalada de velocidad: "GRAVITEO es muy importante, así se da visibilidad al deporte"

Carla Martínez, ganadora de escalada de velocidad: "GRAVITEO es muy importante, así se da visibilidad al deporte"

Horarios del Cook Music Festival este sábado en Tenerife: el festival cierra con una jornada dedicada a la salsa y el merengue

Horarios del Cook Music Festival este sábado en Tenerife: el festival cierra con una jornada dedicada a la salsa y el merengue

El alza de costes atasca tres programas de rehabilitación de viviendas de los barrios de La Laguna

El alza de costes atasca tres programas de rehabilitación de viviendas de los barrios de La Laguna

La universidad después de la universidad

La universidad después de la universidad

Cocina canaria tradicional, carnes a la brasa y vino de cosecha propia: el guachinche de este municipio de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria

Cocina canaria tradicional, carnes a la brasa y vino de cosecha propia: el guachinche de este municipio de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria

Es oficial: la UE cambia los billetes de avión a partir de este verano y los pasajeros tendrás más derechos en sus vuelos

Es oficial: la UE cambia los billetes de avión a partir de este verano y los pasajeros tendrás más derechos en sus vuelos

Un café en las alturas: Josep Borrell

Un café en las alturas: Josep Borrell

Bajo La Cuesta, Candelaria

Bajo La Cuesta, Candelaria
Tracking Pixel Contents