En Hostafrancs
Muere un hombre de 86 años atropellado por un vehículo de la limpieza en Barcelona
Una ambulancia del SEM ha trasladado de urgencia a la víctima a un hospital, donde ha fallecido poco después
Redacción
Un hombre de 86 años ha muerto atropellado este martes por la mañana en la calle Tarragona, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona. Un vehículo del servicio municipal de limpieza ha atropellado al peatón, que ha quedado herido de gravedad.
Los hechos han tenido lugar hacia las 8 horas en el cruce con la calle Diputació, en el barrio de Hostafrancs. Se trata de un cruce cercano al centro comercial Arenas y al parque Joan Miró, en el ámbito de las obras de la L8 de FGC en la plaza Espanya.
Una ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha trasladado de urgencia a la víctima a un hospital, donde ha fallecido poco después, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado esta tarde. Se trata de la novena víctima mortal de un accidente en la capital catalana este 2026.
"Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana para realizar el atestado correspondiente y esclarecer las causas del siniestro", apunta el consistorio. "El Ayuntamiento de Barcelona traslada su pésame a la familia y amistades y reafirma su compromiso de continuar trabajando para reducir las víctimas en los siniestros de tráfico", concluye.
Fuente: El Periódico
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