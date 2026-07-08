Investigación
Un hombre mata a puñaladas a madre e hija en Mijas: descubrieron los cuerpos al sofocar un incendio
En primera instancia, los vecinos alertaron de madrugada a los servicios de emergencia por un incendio originado en la vivienda
Redacción
Un hombre ha matado a puñaladas a una madre y a su hija, ambas de nacionalidad española, en una vivienda ubicada en la Laguna de Mijas, según ha podido saber La Opinión de Málaga. En primera instancia, los vecinos alertaron de madrugada a los servicios de emergencia por un incendio originado en el interior del domicilio, en la calle Tulipán, 23. Al levantar los cuerpos, los efectivos descubrieron que tenían numerosas puñaladas.
Por el momento se desconoce si se han producido detenciones, aunque VioGén estudia ya el caso como presunta violencia de género.
Según ha informado el 112, a las 2:15 horas se recibió un primer aviso por un piso del que salían llamas y humo, por lo que rapidamente se movilizó a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Tras acceder al domicilio, los bomberos pudieron confirmar el fallecimiento de dos personas.
Fuente: La Opinión de Málaga
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