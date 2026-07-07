Pamplona
Muere un hombre por una parada cardiorrespiratoria el primer día de Sanfermines
Ocurrió el lunes en un bar de la calle Estafeta
EFE
Un hombre de 72 años falleció después de sufrir una parada cardiorrespiratoria el lunes, en la primera jornada de los Sanfermines, en un bar de la calle Estafeta, según ha informado este martes DYA Navarra. DYA Navarra ha precisado a EFE que el suceso tuvo lugar en la tarde-noche del lunes.
En total, 130 personas fueron atendidas por DYA Navarra en la primera jornada de los Sanfermines, de las que 35 han sido trasladadas en las ambulancias de DYA Navarra a centros hospitalarios. Destaca la atención de 45 personas con diferentes heridas y traumas atendidas en el puesto de primera atención instalado como cada año en la plaza de la Diputación, 11 intoxicaciones etílicas y 4 por quemaduras.
Además, los profesionales de DYA Navarra han atendido 'in situ' en las últimas horas a un total de 22 personas con otras patologías, 5 por enfermedad y 8 para su posterior revisión.
Por otro lado, en el primer encierro de los Sanfermines, DYA Navarra ha atendido a 7 corredores, incluido el estadounidense de 61 años trasladado al Hospital Universitario de Navarra con un traumatismo craneoencefálico leve. Entre los heridos atendidos, cuatro han requerido asistencia por caídas, un corredor por un pisotón en el tamo de Estafeta y otro corredor con una contractura muscular.
- El alojamiento más singular de Canarias: una casa sobre un acantilado de El Hierro que solo se puede reservar por carta
- La Policía Nacional detiene al propietario y al encargado de un pub de Las Verónicas en el que encontraron cocaína, ketamina y crack
- «Escuché su voz diciéndome que no me rindiera»
- El CD Tenerife remodela y blinda su centro del campo con cinco movimientos: dos fichajes, tres salidas y una incógnita
- Muere José Antonio Hernández Torres 'Jocha', uno de los deportistas más queridos de La Laguna
- La Guardia Civil detiene en Tenerife a dos hombres que estafaron 150.000 euros con la falsa venta de terrenos
- El mítico restaurante de Tenerife que lleva abierto desde 1953 y sigue conquistando con su pescado fresco y cocina canaria
- Atrapan en Tenerife a un joven buscado desde hacía dos años para su ingreso en el centro de Valle Tabares