Suceso
Muere ahogado un hombre de 74 años en un pantano de Lleida
Es la primera víctima mortal en aguas interiores de Catalunya desde el inicio de la campaña de baño
Redacción
Un hombre de 74 años de nacionalidad española ha muerto ahogado la tarde de este jueves en el pantano de Sant Antoni, en el municipio de Conca de Dalt (Pallars Jussà, Lleida). La víctima se encontraba en una zona cercana al pueblo de Aramunt que no cuenta con servicio de vigilancia.
Dos unidades terrestres y un helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dos unidades de los Bombers de la Generalitat y patrullas de los Mossos d'Esquadra se han dirigido al lugar del suceso tras recibir el aviso del teléfono de emergencias a las 12:55 horas. Tras conseguir sacar al hombre en estado inconsciente del pantano, se le han realizado maniobras de reanimación que no han sido suficientes para salvarle la vida.
Primera víctima mortal en aguas interiores catalanas
Se trata de la primera víctima mortal en aguas interiores de Catalunya desde el inicio de la campaña de baño el pasado 15 de junio. En la anterior un total de 5 personas fallecieron.
Desde Protecció Civil recuerdan la importancia de extremar las precauciones en playas, piscinas y aguas interiores este verano. Y, si se observa que alguien se encuentra mal o tiene dificultades dentro del agua, recomiendan avisar urgentemente al servicio de socorrismo o al teléfono 112 para facilitar una actuación rápida.
Fuente: El Periódico
- Los narcos detenidos en el sur de Tenerife llamaron al 1-1-2 al verse perseguidos: era la Guardia Civil
- Las playas más pequeñas de Tenerife: tres rincones que muchos pasan por alto y merecen una visita
- Cancelado el concierto de Lola Índigo en el Cook Music Fest de Tenerife
- El campeón de Liga Endesa Xabi López-Arostegui apunta a ser el primer fichaje del CB Canarias
- La Aemet prevé un descenso moderado de temperaturas en Tenerife, aunque avisa de que podrán llegar a los 34º en Candelaria, El Rosario y Santa Cruz
- La amenaza de Bermúdez a Clavijo: 'Si se plantea que el estadio del Tenerife no esté en Santa Cruz, Coalición dejará de ser mi partido
- El Gobierno de La Orotava rechaza suprimir los certámenes de belleza y define la elección de la reina del Corpus como un acto cultural
- Detenido por agredir a menores por pasar delante de su chabola en un espacio público en el Sur de Tenerife