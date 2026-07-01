Se desconocen las causas
Más de 15 heridos en un accidente de autobús en Lleida
El vehículo ha chocado contra otro de gran volumen y ha colisionado contra la fachada de la Diputación y una parada de autobús
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Redacción
Barcelona
Al menos quince personas han resultado heridas en un accidente de autocar en la rambla de Ferran de Lleida, cerca de la Seu Vella. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 07.30 horas de este jueves, cuando el vehículo ha chocado contra otro de gran volumen y ha colisionado contra la fachada de la Diputación y una parada de autobús. En esa trayectoria el autocar a atropellado a varias personas, algunas de las cuales han resultado heridas graves, según ha avanzado el diario 'Segre'.
Al lugar de los hechos se han desplazado diversas unidades tanto de la policía municipal como del SEM, así como de los bomberos.
Fuente: El Periódico
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