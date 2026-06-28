Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora terremoto en VenezuelaTiempo en TenerifeComplejo Ambiental de TenerifePresupuesto para vacacionesAudiencia de CuentasEspaña en el MundialLa Laguna TenerifeColapso circulatorio en Anaga
instagramlinkedin

Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de La Coruña

La Policía Nacional centra la investigación en un sospechoso con antecedentes por delitos violentos que actuó con el rostro oculto por una gorra y una mascarilla

Un hombre muere apuñalado en el cuello en Os Rosales, en A Coruña

Un hombre muere apuñalado en el cuello en Os Rosales, en A Coruña

Ver galería

Policías nacionales y locales en la zona de Os Rosales, en A Coruña, donde un hombre ha sido apuñalado mortalmente en el cuello. / Carlos Pardellas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ana Carro

A Coruña

Un hombre ha fallecido de una puñalada en el cuello este domingo en el barrio de Os Rosales, en A Coruña. Según fuentes policiales, el varón fue apuñalado en plena calle Manuel Azaña, donde falleció. La Policía Nacional busca a un sospechoso del delito, que en principio trata como un homicidio.

Los hechos ocurrieron sobre las 13.30 horas de este domingo, cuando un varón con gorra y una mascarilla atacó a otro con un arma blanca en el cuello, causándole la muerte.

Policías nacionales y locales en la zona de Os Rosales, en A Coruña, donde un hombre ha sido apuñalado mortalmente en el cuello.

Policías nacionales y locales en la zona de Os Rosales, en A Coruña, donde un hombre ha sido apuñalado mortalmente en el cuello. / Carlos Pardellas

Los investigadores analizan si una cámara instalada por la Policía Local en esta zona de Os Rosales pudo captar el homicidio, indican fuentes conocedoras de las pesquisas. La Policía Nacional trabaja para localizar al sospechoso al que considera autor de la puñalada, que cuenta con antecedentes por delitos violentos.

Hasta el lugar se han desplazado miembros de la Policía Judicial y Científica del Cuerpo Nacional de Policía, acompañados del médico forense, para investigar el suceso. La Policía mantiene la zona acordonada, con presencia tanto de agentes nacionales como locales.

Noticias relacionadas y más

(Noticia en desarrollo)

Fuente: La Opinión A Coruña

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents