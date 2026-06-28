Cuatro muertos en un accidente de tráfico en Castellón con tres vehículos implicados

Un trágico accidente de tráfico ocurrido de madrugada se ha cobrado la vida de cuatro personas y ha dejado a otras cinco heridas graves en Castellón. El siniestro se ha producido sobre las 2.30 horas de la madrugada en Castellón de la Plana, en el kilómetro 981 de la carretera N-340. En el suceso se han visto implicados un taxi y otros dos vehículos, y según las primeras hipótesis que manejan las autoridades, las causas apuntan a una colisión frontal en un adelantamiento.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplegado un amplio dispositivo de emergencia. Los bomberos del Ayuntamiento de Castellón han tenido que intervenir de urgencia para realizar las complejas labores de excarcelación de los cinco heridos y de las cuatro víctimas mortales que habían quedado atrapadas en el interior de los automóviles siniestrados. Por su parte, los efectivos sanitarios desplazados a la zona han atendido a los heridos en el mismo lugar del accidente antes de proceder a su traslado inmediato a centros hospitalarios.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la instrucción del atestado para esclarecer las circunstancias exactas de la colisión, contando con la estrecha colaboración de la Policía Local de Castellón, que se ha encargado de regular el tráfico en la vía afectada durante el desarrollo de los trabajos de rescate.

Según la información a la que ha tenido acceso El Periódico Mediterráneo, una de las víctimas mortales es el taxista. También ha fallecido una mujer de nacionalidad francesa, que acompañaba al conductor de uno de los tres vehículos implicados en la colisión. Las otras dos personas fallecidas viajaban en el coche conducido por un joven de 19 años, que ha resultado herido grave en el accidente.

Las primeras hipótesis con las que trabajan las autoridades apuntan a una colisión frontal durante un adelantamiento, aunque la investigación continúa abierta para determinar con exactitud las circunstancias en las que se produjo el choque. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la instrucción del atestado, con la colaboración de la Policía Local de Castellón, que intervino en la regulación del tráfico en la vía afectada mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

Hasta el lugar del accidente se desplazó un amplio dispositivo de rescate y asistencia sanitaria. Los bomberos del Ayuntamiento de Castellón tuvieron que intervenir para excarcelar a las personas que habían quedado atrapadas en el interior de los vehículos siniestrados, unas labores especialmente complejas debido a la violencia del impacto.

Los equipos sanitarios atendieron a las seis personas heridas en el lugar del accidente. Tres de ellas presentaban politraumatismos y las otras tres contusiones de diversa consideración. Tras la asistencia inicial, cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital General de Castellón y los dos restantes al Hospital de la Plana.

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El siniestro ha causado una fuerte conmoción por el elevado número de víctimas y por las circunstancias del accidente, ocurrido de madrugada en una vía del entorno de la capital de la Plana. La investigación deberá esclarecer ahora la secuencia exacta de los hechos, la posición de cada vehículo en el momento de la colisión y las causas que pudieron provocar el choque.

Fuente: El Periódico de Mediterráneo