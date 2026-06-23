En la localidad de Cártama
Muere una niña de tres años tras ahogarse en una piscina en Málaga
La menor fue trasladada por sus padres al Hospital del Guadalhorce con síntomas de ahogamiento, pero los sanitarios no pudieron salvarle la vida
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EP
Málaga
Una niña de tres años ha fallecido tras ingresar en el Hospital del Guadalhorce, en la localidad malagueña de Cártama, con síntomas de ahogamiento después de un accidente ocurrido en una piscina, según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias.
Los hechos sucedieron en la noche del pasado domingo. Fueron los propios padres de la menor quienes la trasladaron hasta el centro hospitalario, donde llegó en estado crítico tras el episodio de ahogamiento.
Durante más de una hora, los profesionales del equipo de Urgencias del Hospital del Guadalhorce realizaron maniobras para intentar recuperar a la pequeña, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida, han precisado las mismas fuentes.
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