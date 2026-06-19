Sucesos
Muere el joven que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza
El joven se encontraba ingresado en estado crítico desde el lunes 8 de junio
Jessica Merodio
El joven que hace casi dos semanas se precipitó desde un séptimo piso en Sant Antoni ha fallecido este viernes por la madrugada debido a la gravedad de sus lesiones, según ha confirmado la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, centro sanitario en el que estaba ingresado desde entonces.
El accidente tuvo lugar el lunes 8 de junio alrededor de las 6.40 horas en el edificio Tánit, en la calle del Mar de Sant Antoni. El hombre, de unos 30 años y de nacionalidad colombiana, se había desplazado desde Mallorca para pasar unos días en casa de unos familiares. Por motivos que aún se desconocen, el joven cayó al vacío desde la séptima planta del inmueble.
Nada más llegar al hospital, el joven fue trasladado directamente al quirófano. En la caída, sufrió un traumatismo craneoencefálico muy grave, así como otras fracturas. Desde ese momento y hasta su muerte ha permanecido en la UCI en estado crítico.
- Malas noticias para los amantes del reggaeton: cancelado el RBF Tenerife 2026
- En estado grave un hombre que sufrió un robo con violencia en Tenerife este miércoles
- La Laguna bailará salsa este sábado con la primera edición europea de Sesiones Desde La Loma
- Fallece un motorista al salirse de la vía en la TF-1 a la altura de Güímar
- Martin Pecar es el primer fichaje del CD Tenerife 26/27: su valor de mercado alcanza los seis millones
- El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife culpa a los ciudadanos incívicos del deteriorado estado en el que se encuentra el Parque de Las Mesas
- Kevin Yebo (30 años, jugador): 'En el CB Canarias he disfrutado al lado de compañeros de tanta calidad; y eso es algo que te hace mejorar
- Más guaguas desde el lunes para ir a la playa de Las Teresitas y mejoras permanentes en Ofra, La Salud y el Suroeste