Un hombre mata a otro en una discusión en una vivienda en la playa de Castellón
Un hombre mata a otro en una discusión en una vivienda en la playa de Almenara
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Redacción
Un hombre ha matado a otro este viernes tras producirse una fuerte discusión en una vivienda en la playa Casablanca de la localidad castellonense de Almenara.
Según ha podido confirmar Mediterráneo, los servicios de emergencia han recibido esta misma mañana un aviso alertando de una pelea en un domicilio. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil.
Se desconocen los motivos
Una vez en el punto del siniestro, los agentes han constadado el fallecimiento de un varón y han procedido a la detención de otro, que se trataría presuntamente del agresor. Por el momento se desconocen los motivos que han desencadenado la trifulca, así como las edades de ambos implicados.
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