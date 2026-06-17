Investigación
Detienen a un hombre de 39 años por agredir sexualmente a una menor en una lonja de Basauri (Vizcaya)
El individuo se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Bilbao
Un hombre, de 39 años, ha sido arrestado como presunto autor de una agresión sexuala una menor durante la madrugada del pasado sábado en una lonja de Basauri (Vizcaya).
Según ha informado el departamento de Seguridad, tras haberse presentado una denuncia, la Ertzaintza inició una investigación para localizar al presunto agresor, cuya detención se produjo finalmente este martes.
El individuo se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.
- Policías locales salvan a un hombre grave y en estado muy débil que pasó cuatro días inmovilizado en el suelo de su casa en Garachico
- Confusión con la tasa de la basura: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reconoce una 'incidencia informática' y suspende el envío de notificaciones
- La princesa Leonor celebra el fin de curso militar en Canarias
- Un policía local fuera de servicio evita un allanamiento de morada en Tenerife
- Muere un motorista en una colisión con un coche en Tenerife
- El Círculo de Amistad XII de Enero afronta una auditoría externa bajo la nueva presidencia de Sergio Núñez
- Planeó tener sexo 'sí o sí' con una amiga a la que violó en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife busca repartidores de butano, camareros para el Tenerife Cook Music Fest y fisioterapeutas, entre otros perfiles