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Sucesos en Galicia

Buscan a un hombre de 43 años tras agredir a su expareja y secuestrar a su bebé en Ponte Caldelas

El hijo ha sido localizado sano y salvo tras un dispositivo de Guardia Civil que incluyó helicópteros, drones y perros

Sobre el hombre consta una orden de detención e ingreso en prisión

Helicóptero de la Guardia Civil en una imagen de archivo

Helicóptero de la Guardia Civil en una imagen de archivo / Brais Lorenzo

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Víctor P. Currás

Vigo

La Guardia Civil busca a un hombre de 43 años en Ponte Caldelas después de que esta tarde agrediera a su expareja y se diera a la fuga con su hijo. El aviso de la agresión a su antigua compañera sentimental llegó a las 16.15 horas de este martes 16 de junio, advirtiendo además que el hombre había secuestrado con él a un bebé.

En ese momento se activó un importante dispositivo de búsqueda en la parroquia de Tourón del municipio pontevedrés. Éste incluyó drones, helicópteros y perros de búsqueda de la Guardia Civil que generó un importante revuelo entre los vecinos, quienes llegaron a llamar al 112 para advertir de la presencia de estas aeronaves en las inmediaciones de la PO-532 en la zona más próxima a la iglesia parroquial.

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A última hora de la tarde los agentes de la Guardia Civil localizaban al niño «sano y salvo», si bien es cierto que continúa activa la búsqueda del hombre. Según ha podido saber FARO constaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión del hombre de 43 años que, por el momento, permanece desaparecido en los montes de Ponte Caldelas.

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