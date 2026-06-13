En la Manga
El hombre al que le cayó encima el balcón en un hotel de Murcia, en la UCI
El varón, natural de Almería y de 43 años de edad, permanece ingresado en Cuidados Intensivos desde el impacto que sufrió mientras se bañaba en la piscina
El hombre herido este viernes al caerle encima un balcón cuando se bañaba en la piscina de un hotel de La Manga del Mar Menor se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Virgen de la Arrixaca de Murcia, confirman fuentes sanitarias.
Testigos apuntaron que, después del impacto, el afectado llegó a perder el sentido y algunos llegaron a pensar que la vida. La ambulancia que se movilizó al establecimiento para atenderlo lo llevó primero al Santa Lucía de Cartagena, el hospital más cercano, desde donde se decidió que, debido a la gravedad de su estado, lo mejor era llevarlo al centro ubicado en El Palmar.
El varón, natural de Almería y de 43 años de edad, se encontraba junto a su esposa pasando unos días en la costa murciana cuando pasó el accidente. Este sábado por la mañana entró en quirófano, para ser intervenido por una neurocirujana.
Los hechos tenían lugar en el Cavanna, en La Manga del Mar Menor, este viernes por la tarde, sobre las ocho menos veinticinco, cuando se desprendió la terraza de un noveno piso y los cascotes de la que está formada cayeron sobre este varón de mediana edad.
Investigación en marcha
Al tener conocimiento de lo sucedido, al hotel se movilizaron con celeridad agentes de la Policía Local, miembros de Protección Civil, efectivos de los Bomberos y sanitarios en una ambulancia, que atendieron un situ al afectado.
La Guardia Civil, Cuerpo competente para hacerse cargo de caso, ha abierto una investigación para determinar qué pasó para que se cayese el balcón en cuestión, con tan mala fortuna que alcanzó a una persona, y en qué estado están las instalaciones del alojamiento hotelero en cuestión. La prioridad: saber si pueden suponer un peligro para las personas.
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