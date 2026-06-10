Violencia en Cataluña
Un hombre que se paseaba por Barcelona con dos cuchillos deja un herido y acaba detenido por la Guardia Urbana
Diversas llamadas al 112 alertaron de un individuo con armas blancas, visiblemente alterado y con actitud amenazante
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Barcelona
Un hombre visiblemente alterado hirió levemente a otra persona tras pasearse con dos cuchillos por la avenida del Paral·lel de Barcelona este pasado 9 de junio. Tras los avisos al 112 de diversas personas, la Guàrdia Urbana de Barcelona redujo al individuo después de que este desobedeciera las órdenes policiales.
Fuentes de la Guàrdia Urbana confirman a EL PERIÓDICO que el atestado policial se instruyó por un presunto delito de atentado a la autoridad y lesiones leves.
El caso, adelantado por 'El Caso', culminó con la intervención policial, que requirió del apoyo de diversos agentes dada la actitud "amenazante" del sujeto, que acabó lanzando los cuchillos al suelo.
- La UE lo hace oficial y cambia las normas: los bares y restaurantes de Tenerife tendrán que retirar las monodosis de azúcar o salsas a partir de agosto
- La Seguridad Social cambia las normas: los jóvenes de 23 años pueden cobrar el IMV, pero tienen que presentar la Declaración de la Renta
- Muere un conductor tras circular en sentido contrario y provocar una colisión frontal en Tenerife
- Patty Mills, jugador de La Laguna Tenerife, emula al MVP de la NBA antes de la eliminatoria contra el Barça
- Más de 400 empanadas al día: la arepera de Tenerife que conquista a los amantes de la cocina venezolana con sus elaboraciones
- ¿Vas a moverte por Santa Cruz de Tenerife o La Laguna el 12 de junio? Estos son los cortes de tráfico por la visita del papa León XIV
- El CB Canarias deberá esperar para jugar la Eurocup
- Primer paso oficial del nuevo Plan General de Ordenación de La Laguna con el foco en el suelo rústico