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Hallan muertos por arma de fuego a un hombre y una mujer en la zona norte de Málaga

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y el Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial se ha hecho cargo del caso

Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación.

Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación. / Policía Nacional

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Miguel Ferrary

La Policía Nacional investiga el hallazgo de dos personas fallecidas por arma de fuego en Málaga capital. Los cuerpos corresponden a un hombre de 56 años y a una mujer de 51, que fueron localizados este viernes por la mañana en la zona norte de la ciudad.

El aviso se produjo en torno a las 7.30 horas, según los primeros datos conocidos. Desde ese momento, la investigación permanece abierta para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se han producido ambas muertes.

Homicidios asume la investigación en Málaga

El caso ha quedado en manos del Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga, que se ha hecho cargo de las pesquisas. Los agentes trabajan ahora para determinar qué ocurrió antes del hallazgo de los cuerpos y si hubo intervención de terceras personas.

Por el momento, la Policía Nacional no ha facilitado más detalles sobre el suceso, por lo que no han trascendido nuevos datos oficiales sobre el lugar exacto del hallazgo ni sobre la relación que pudiera existir entre las dos personas fallecidas.

Investigación abierta tras el hallazgo de dos fallecidos

La investigación se encuentra en una fase inicial y los agentes mantienen abiertas todas las líneas de trabajo. La prioridad de los investigadores es reconstruir la secuencia de los hechos y recabar indicios que permitan aclarar el origen de los disparos.

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Por ahora, no constan detenciones ni se han comunicado más datos oficiales por parte de la Policía Nacional.

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