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Dos heridos leves tras chocar un coche y el tranvía en Santa Cruz de Tenerife

El accidente se produjo en la confluencia de la Rambla de Pulido con la calle Iriarte y obligó a interrumpir temporalmente la Línea 1 a la altura de Weyler

Coche accidentado tras colisionar con el tranvía

Coche accidentado tras colisionar con el tranvía / Policía Local SC

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

Dos personas han resultado heridas de carácter leve este miércoles tras una colisión entre un turismo y el tranvía en Santa Cruz de Tenerife. El accidente se produjo sobre las 7:45 horas en la confluencia de la Rambla de Pulido con la calle Iriarte, una zona céntrica de la capital tinerfeña.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, entre las personas afectadas se encuentra una de 46 años, que fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención sanitaria. También resultó afectada una menor de edad, aunque abandonó el lugar junto a sus familiares antes de ser atendida por los servicios sanitarios.

La Línea 1 quedó interrumpida de forma temporal

El accidente obligó a interrumpir temporalmente la circulación de la Línea 1 del tranvía a la altura de la parada de Weyler, lo que provocó retrasos durante la mañana.

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La operativa quedó restablecida posteriormente y el servicio volvió a funcionar con normalidad, según la información trasladada tras el incidente.

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