Dos heridos leves tras chocar un coche y el tranvía en Santa Cruz de Tenerife
El accidente se produjo en la confluencia de la Rambla de Pulido con la calle Iriarte y obligó a interrumpir temporalmente la Línea 1 a la altura de Weyler
Dos personas han resultado heridas de carácter leve este miércoles tras una colisión entre un turismo y el tranvía en Santa Cruz de Tenerife. El accidente se produjo sobre las 7:45 horas en la confluencia de la Rambla de Pulido con la calle Iriarte, una zona céntrica de la capital tinerfeña.
Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, entre las personas afectadas se encuentra una de 46 años, que fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención sanitaria. También resultó afectada una menor de edad, aunque abandonó el lugar junto a sus familiares antes de ser atendida por los servicios sanitarios.
La Línea 1 quedó interrumpida de forma temporal
El accidente obligó a interrumpir temporalmente la circulación de la Línea 1 del tranvía a la altura de la parada de Weyler, lo que provocó retrasos durante la mañana.
La operativa quedó restablecida posteriormente y el servicio volvió a funcionar con normalidad, según la información trasladada tras el incidente.
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