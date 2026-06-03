Herido grave un motorista tras caer en la TF-1 a la altura de Los Cristianos

Un motorista de 29 años ha resultado herido de carácter grave este miércoles tras sufrir una caída cuando circulaba por la autopista TF-1, a la altura de la salida de Los Cristianos, en el municipio tinerfeño de Arona.

El accidente movilizó a los servicios de emergencia después de que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibiera la alerta y activara los recursos necesarios para atender al afectado.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazado hasta el lugar valoró al motorista y le prestó la primera asistencia sanitaria. Según la información facilitada, presentaba varios traumatismos de pronóstico grave.

Trasladado al Hospital del Sur y después a La Candelaria

Tras ser atendido en el lugar del siniestro, el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital del Sur, en el municipio de Arona.

Posteriormente, después de recibir asistencia en ese centro sanitario, fue derivado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, para continuar con la atención médica especializada.

Dos ambulancias movilizadas

En el operativo participaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC. También intervinieron efectivos de la Guardia Civil y personal del Servicio de Carreteras.

La Guardia Civil se encargó de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente. Por su parte, el personal de Carreteras realizó labores de señalización y limpieza para despejar la vía y recuperar la circulación en condiciones de seguridad.