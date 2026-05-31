En Baños de Cerrato
Mueren dos mujeres al intentar salvar a un niño de 3 años que se ahogaba en una presa de Palencia
El menor se encuentra a salvo
EP
Dos mujeres han fallecido este domingo tras intentar sacar del agua a un niño de tres años que se ahogaba en la presa de la localidad palentina de Baños de Cerrato, en el municipio de Venta de Baños, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.
El suceso ha tenido lugar sobre las 18.35 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba de que el menor se estaba ahogando y una persona intentaba sacarle del agua pero no podía.
El 1-1-2 ha trasladado el aviso a los Bomberos de la Diputación de Palencia; a los Bomberos de Palencia; a la Guardia Civil (COS) de Palencia; a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil, y al Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente.
Posteriormente, durante el seguimiento del incidente, el alertante ha indicado que dos mujeres adultas han fallecido, mientras los bomberos de la Diputación de Palencia han comunicado que el menor está a salvo.
La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde) al lugar. Los servicios de emergencia trabajan en la zona.
- Un conductor drogado recorre la TF-5 en sentido contrario y provoca un choque frontal en Tenerife
- Nueva batalla campal en Tenerife: suspendido un partido de cadetes por una invasión de campo con golpes y gritos
- Un colegio de Tenerife organiza una paella solidaria para recaudar fondos e instalar ventiladores en sus aulas
- Carlos Ruiz ya no pertenece a la estructura deportiva del CD Tenerife
- Un motorista fallece en Tenerife en un accidente de tráfico tras colisionar con un turismo en la TF-13, a la altura de Bajamar
- Dónde celebrar el Día de Canarias en Tenerife: 150 actos con música, comida típica y juegos tradicionales
- La Laguna planta cerca de 3.000 flores y tiñe de blanco y amarillo parte del recorrido de la visita del papa León XIV a Tenerife
- Dónde hacer la compra en Tenerife este 30 de mayo: estos son los supermercados y centros comerciales abiertos