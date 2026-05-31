Incendio
Muere un hombre de 75 años en el incendio de una vivienda en Málaga
El suceso, que tuvo lugar en la localidad de Casabermeja, se produjo en una casa de dos plantas sobre las 18.00 horas este sábado
Redacción
Un hombre de 75 años de edad ha fallecido en el incendio de una vivienda registrado este pasado sábado en la localidad malagueña de Casabermeja, en Málaga.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso se produjo en una vivienda de un diseminado ubicado en el paraje Los Portales sobre las 18.00 horas, cuando el centro de coordinación recibió el aviso de vecinos que alertaron que había una casa de dos plantas en llamas.
La víctima estaba bajo el techo colapsado
Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga de los parques de Colmenar y Antequera para proceder a la extinción del inmueble. Al acceder, tras colapsar el techo, hallaron a la víctima en el interior fallecida.
En el siniestro intervinieron también efectivos de Guardia Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.
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