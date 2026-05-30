Sucesos
Investigan la muerte de un hombre en Murcia: la puerta de su casa estaba abierta y el cadáver se encontraba en el suelo
La Policía, que accedió al domicilio, un bajo, y halló al varón sin signos vitales, indaga en si en el deceso participaron terceras personas
La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver fue encontrado este sábado por la tarde en un domicilio de Molina de Segura (Murcia), indican fuentes cercanas al caso. Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco menos cuarto de la tarde, en una vivienda en bajo ubicada en la calle Oriente del citado municipio de la Vega Media.
La puerta de la casa se encontraba abierta, detallan las mismas fuentes. Al tratarse de un bajo, llamó la atención de los viandantes. Los agentes que llegaron al lugar entraron y descubrieron en el suelo del domicilio a una persona que no presentaba signos vitales. Por ese motivo, requirieron la presencia en el lugar de personal médico.
A la zona se movilizó una ambulancia, cuyos sanitarios únicamente pudieron certificar el deceso. Se alertó al forense y al juez de guardia, para proceder al levantamiento del cadáver. Los restos mortales fueron llevados al Instituto de Medicina Legal de Murcia, para que la autopsia corrobore de qué murió esta persona.
Una muerte puede ser homicida, voluntaria o accidental, aunque, para saberlo, siempre se abre una investigación, a la cual se dará carpetazo si la autopsia detalla que se trató de un fallecimiento natural o de un accidente. En este caso, al estar la puerta de la casa abierta y el cadáver sin documentación encima, no se descarta que pudiese tratarse de un robo que acabó en homicidio.
Según apuntaron fuentes próximas a la investigación, una de las teorías que está sobre la mesa es que el hombre falleciese como consecuencia de una sobredosis. Sospechan esto porque el difunto sería un toxicómano conocido del municipio. Será el análisis al que serán sometidos los restos en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia el que esclarezca este extremo.
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