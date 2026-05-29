Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifePlus Ultra TenerifeCoches abandonados en Santa CruzVisita del papa a TenerifeActos por el Día de CanariasPAU 2026Agenda de ocio
instagramlinkedin

Arresto

Detenido en Madrid un hombre tras matar a otro a puñaladas

El acusado, arrestado en Pozuelo de Alarcón, atacó a la víctima en el barrio de Chueca de la capital

El sospechoso está también acusado de asestar 17 puñaladas con unas tijeras a un agente de la Policía a principios del mes

Un coche de la Policia nacional, en una imagen de archivo.

Un coche de la Policia nacional, en una imagen de archivo. / EFE

EFE, EP

Madrid

La Policía Nacional ha detenido este viernes a un hombre de 46 años en Pozuelo de Alarcón (Madrid) tras matar a puñaladas a otro de 47 años en situación de sinhogarismo en el centro de la capital, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. El arrestado, además, está acusado de asestar 17 puñaladas con unas tijeras a un agente de la Policía Nacional fuera de servicio en el distrito de Vallecas a inicios del mes de mayo.

Este mediodía, el presunto autor de los hechos ha apuñalado cerca del corazón a una persona sin hogar en el cruce entre las calles San Mateo y Santa Águeda, en el barrio de Chueca, alrededor de las 14:30 horas, causándole la muerte.

Sobre las 19:00 horas, agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor de las puñaladas en la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), en colaboración con la Policía Local, y el detenido será puesto a disposición judicial en los próximos días.

El detenido se encontraba en situación de sinhogarismo, al igual que la víctima, a quien conocía, y las causas del homicidio se están investigando.

Clavó unas tijeras a un policía nacional fuera de servicio

El presunto autor del homicidio ya fue detenido a inicios del mes de mayo por clavar varias veces unas tijeras a un agente de la policía nacional fuera de servicio cuando este trataba de mediar en una discusión en un bar del distrito madrileño de Vallecas.

Dos policías nacionales se encontraban en el bar tomando una consumición cuando el hombre, que presentaba síntomas de embriaguez, trató de entrar en el establecimiento, tras lo que los empleados el establecimiento le negaron la entrada.

Noticias relacionadas

Este hecho provocó una discusión en la que mediaron los dos agentes, uno de los cuales fue agredido por el hombre con unas tijeras, asestándole 17 puñaladas en varias partes de su cuerpo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa: saca el paraguas porque vuelven las lluvias a Tenerife
  2. Un joven mata a un hombre de 47 años durante una reyerta en Tenerife
  3. El Supremo absuelve a la teniente coronel tinerfeña Ruth Obregón y desmonta seis años de sospechas en el Gómez Ulla
  4. La Aemet prevé un cambio radical en el tiempo en Tenerife: temperaturas más bajas y rachas muy fuertes de viento este jueves
  5. Detenida una vecina por amenazar con provocar una explosión en un bloque de viviendas en Tenerife
  6. Vecinos de Santa Cruz de Tenerife recogen firmas para salvar del derribo el edificio de la antigua Cofradía de Pescadores de San Andrés
  7. Es oficial: Hacienda permite deducirte mucho dinero en la Declaración de la Renta si has donado a asociaciones culturaes, deportivas o a investigación
  8. La historia de Urbano, un cabrero de Teno Alto, llega a la gran pantalla este fin de semana al Festival de Cine Medioambiental de Garachico

Rosa Dávila dibuja una Tenerife idílica y el PSOE le pincha la «burbuja» en el Debate sobre el Estado de la Isla

Rosa Dávila dibuja una Tenerife idílica y el PSOE le pincha la «burbuja» en el Debate sobre el Estado de la Isla

Debate sobre el estado de la isla de Tenerife

Debate sobre el estado de la isla de Tenerife

Debate por entregas: ¿Y tú qué harías si… fueras Pedro Sánchez?

Debate por entregas: ¿Y tú qué harías si… fueras Pedro Sánchez?

La Laguna Tenerife CB Canarias - Bilbao Basket, en imágenes

La Laguna Tenerife CB Canarias - Bilbao Basket, en imágenes

Parroquias del Norte y del Sur de Tenerife se organizan para ir a ver al papa León XIV en el Puerto de Santa Cruz

Parroquias del Norte y del Sur de Tenerife se organizan para ir a ver al papa León XIV en el Puerto de Santa Cruz

La regeneración del gol, reto para el CD Tenerife tras el ascenso a Segunda División

La regeneración del gol, reto para el CD Tenerife tras el ascenso a Segunda División

La Laguna celebra el Día de Canarias con música, juegos tradicionales y gastronomía repartidos por once localizaciones del municipio

La Laguna celebra el Día de Canarias con música, juegos tradicionales y gastronomía repartidos por once localizaciones del municipio
Tracking Pixel Contents