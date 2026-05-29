Declaran culpable al asesino en serie ‘Dinamita Montilla’ por matar a un joven en Málaga

Un jurado popular ha declarado este viernes culpable por unanimidad a José Jurado Montilla, conocido como el Titi o Dinamita Montilla, por la muerte a tiros de un joven de 21 años en Málaga en agosto de 2022.

El tribunal del jurado considera probado que el acusado cometió un delito de asesinato, además de robo con violencia y tenencia ilícita de armas. Tras la lectura del veredicto, la Fiscalía ha solicitado 26 años de prisión, mientras que la acusación particular ha elevado su petición a 31 años de cárcel. Será ahora el magistrado presidente quien determine la pena en la sentencia, que se conocerá en los próximos días.

Condena por el asesinato de un joven de 21 años en Los Montes

El crimen ocurrió el 29 de agosto de 2022, cuando la víctima acudió a recoger algarrobas a una zona conocida como Los Ciegos, en Los Montes de Málaga, próxima a una parcela con casa de apero propiedad de su familia.

Según el veredicto, sobre las 18.40 horas el joven se encontraba en su propiedad cuando accedió a ella José Jurado, que portaba una escopeta. Tras una breve conversación entre ambos, la víctima se dirigió a Los Ciegos, situado a unos 800 metros, para recoger algarrobas.

Una vez allí, en torno a las 20.00 horas, el joven fue sorprendido por el acusado, que, según ha considerado probado el jurado, actuó con intención de acabar con su vida, de forma inesperada y sin darle posibilidad de defensa. Jurado le disparó con una escopeta. El primer disparo alcanzó a la víctima en el cuello y la hizo caer al suelo. Después, el acusado le disparó de nuevo, esta vez en la cabeza, causándole la muerte. Tras el crimen, le robó sus pertenencias.

Los miembros del jurado también se han opuesto por unanimidad a la concesión del indulto y a una eventual revisión de condena.

José Jurado Montilla, alias 'El Titi' o 'Dinamita Montilla', junto a una imagen de Ester Estepa Pérez. / L.O.

Un largo historial delictivo

José Jurado Montilla, malagueño de 63 años, acumula un amplio historial criminal. Ya fue condenado por cuatro homicidios cometidos en Málaga en los años 80 y cumplió 28 años de prisión. Desde el 16 de mayo de 2024 permanece de nuevo en la cárcel por el crimen de Los Montes de Málaga.

La investigación dio un giro clave gracias a unos vestigios biológicos localizados en la cremallera de una mochila de la víctima. A ello se sumó el rastro que Jurado iba dejando en TikTok, red social en la que era muy activo y donde publicaba imágenes de sus viajes y de su día a día. Estos indicios llevaron a la Policía Nacional hasta un bar de Valdebótoa, en Badajoz, donde fue detenido.

Jurado había sido condenado en su día a 123 años de prisión por cuatro crímenes cometidos en la provincia de Málaga entre 1985 y 1987. Cumplió 28 años de condena y quedó en libertad en 2013, después de que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la doctrina Parot permitiera revisar el cómputo de los beneficios penitenciarios. Esa resolución evitó que cumpliera sus dos últimos años de cárcel.

José Jurado Montilla, conocido como Dinamita Montilla, durante el juicio. / Álex Zea

Quinto crimen atribuido judicial

Con el veredicto conocido este viernes, la muerte del joven de Los Montes de Málaga se convierte en el quinto crimen atribuido judicialmente a José Jurado Montilla.

En los años 80 fue encarcelado por el homicidio de un vecino del Puerto de la Torre de 57 años cuyo cuerpo fue hallado en noviembre de 1985 dentro de su cortijo en Almogía tapado con sacos, al que había matado de un disparo de una escopeta. Es el único crimen que reconoce haber cometido, aduciendo que fue en defensa propia.

Fue condenado también por el crimen de Antonio Paniagua, de 46 años y exchófer del cantaor Juanito Valderrama, cuyo cadáver fue hallado semicarbonizado en una casa de campo en el puerto de los Randos, en Campanillas en marzo de 1987.

Su última condena, por la que cumplió cumplió 28 años de condena fue el asesinato de dos turistas, un inglés y un alemán, que estaban de acampada en El Chorro, cuyos cadáveres fueron hallados con disparos y heridas de arma blanca. Fue detenido por este doble crimen en 4 de mayo de 1987 en Álora por la Guardia Civil.

José Jurado Montilla, alias 'El Titi' o 'Dinamita Montilla', junto a Ester Estepa. / L.O.

Investigado por la desaparición de Ester Estepa

A estos cinco muertes, se le suma la investigación por el homicidio de de la familia de Ester Estepa, una sevillana de 42 años que fue vista por última vez en Gandía en agosto de 2023. Precisamente, la búsqueda de esta mujer fue la que acabó propiciando su detención y afinó el cerco policial sobre Montilla.

José Jurado fue una de las últimas personas que la vio con vida. Una fotografía en la que aparece junto a la desaparecida y otra persona, tomada apenas dos días antes de que se le perdiera la pista, llevó a la Policía a investigar también su posible relación con la desaparición de Estepa.

Noticias relacionadas

Ese caso, del que Netflix hizo un documental true crime, continúa bajo investigación. De confirmarse su implicación, la de Ester Estepa podría sumarse a la lista de víctimas vinculadas al historial criminal de José Jurado Montilla.