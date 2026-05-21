Un hombre de 37 años cose a puñaladas a su expareja de 60 años en un piso de Zaragoza
La víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario Miguel Servet y el agresor, detenido por un delito de tentativa de asesinato
A. T. B.
Una mujer cubana de 60 años ha sido salvajemente apuñalada en la madrugada de este jueves, 21 de mayo, a manos de su expareja, el marroquí Morad Z., de 37 años. La agresión ha tenido lugar en el piso en el que reside la víctima, en la calle Batalla de Lepanto (Zaragoza), 15, en el 1.º-1. Ha sido en torno a las 01.00 horas.
Al parecer, el agresor se ha colado en la vivienda a través de una ventana que conecta con el patio de luces, según han explicado varios vecinos consultados por este diario, quienes han dado el aviso a la sala del 092 tras escuchar los gritos. La víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario Miguel Servet tras presentar numerosas heridas que, en un principio, se le habrían infligido con unas tijeras.
Junto a la mujer también ha resultado herido su hijo, quien ha salido en su auxilio cuando ha escuchado gritar a su madre. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, además de activarse la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido. En cualquier caso, el aviso se ha recibido en la sala del 092, por lo que la primera patrulla en actuar ha sido de Policía Local.
El detenido permanece en calabozos
En estos momentos, Morad Z. permanece en calabozos a la espera de pasar a disposición judicial. En el caso de que lo haga hoy o mañana, será ante la Plaza número 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia a lo largo de esta semana. Está por ver si lo hace en calidad de autor de un delito de tentativa de asesinato o de un delito de tentativa de homicidio con la agravante de parentesco.
Hace justo dos meses, a escasos metros de allí, en la calle Cardenal Cisneros, una mujer fue asesinada a tiros por su expareja cuando se disponía a abrir su peluquería en la mañana del 21 de marzo. Tras cometer el crimen, Javier Asensio Subsierra se suicidó de un disparo en la cabeza.
La redacción de este diario trabaja en la ampliación de la noticia.
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