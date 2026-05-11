El hermano del capitán de la Guardia Civil fallecido en Huelva: "Están desprotegidos"

Alfonso, hermano de Jerónimo J. M., el capitán de la Guardia Civil fallecido el pasado viernes mientras perseguía junto a sus compañeros una narcolancha frente a la costa de Huelva, ha lamentado que los agentes "están desprotegidos totalmente por el Gobierno".

“Estas criaturas están ahí, desamparadas totalmente de la mano de Dios y olvidadas por el Gobierno", ha dicho a EFE Alfonso en relación al accidente en acto de servicio en el que han perdido la vida su hermano y uno de sus compañeros.

Ha querido poner en valor la labor de Jerónimo J. M., un profesional "dedicado y comprometido" con su profesión, pero también la del resto de los agentes del instituto armado, que, "siempre que los buscan, los encuentran".

El hermano y la cuñada de Jerónimo J. M. han acudido este lunes a Torremolinos (Málaga), municipio al que está muy vinculada la familia del capitán, para participar en el minuto de silencio que se ha guardado en memoria de los fallecidos.

En la concentración han participado la alcaldesa de la localidad, Margarita del Cid; el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, miembros de la corporación municipal y trabajadores del Ayuntamiento, a cuyas puertas se ha colocado una corona con una bandera de España.

Junto a ellos, una nutrida representación de la Policía Nacional, de la Policía Local y varios agentes de la Guardia Civil, que han acudido de paisano para arropar a los familiares de su compañero.

El capitán de la Guardia Civil, nacido en Villanueva del Rosario (Málaga) y destinado en Huelva, estaba a punto de ascender y esperaba poder regresar a su tierra, donde seguían viviendo el resto de sus familiares.

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Jerónimo J. M. sufrió un trágico accidente al colisionar dos embarcaciones de la Guardia Civil y como consecuencia de ello perdieron la vida dos agentes y otros dos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.