Muere un hombre tras ser agredido en una pelea de tráfico en Sevilla

El hombre agredido el miércoles en una pelea de tráfico en Los Remedios ha fallecido este pasado jueves por la noche, tal como ha podido confirmar El Correo de Andalucía. La víctima había sido trasladada al Virgen del Rocío “en estado crítico” tras ser golpeada por otro varón en la calle Virgen del Águila esquina con la avenida Flota de Indias, frente al Real de la Feria, tal detalló el perfil Emergencias Sevilla. Finalmente, y tras permanecer algo más de un día en la UCI, ha perdido la vida en este centro hospitalario.

El fallecido, de 49 años, fue estabilizado en el lugar de los hechos por sanitarios del 061, tal como apuntaron fuentes oficiales. Posteriormente, los efectivos movilizados trasladaron a este hombre al hospital Virgen del Rocío "en estado crítico como consecuencia de las lesiones", tal como señalaron estas mismas voces. En este centro ha permanecido ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde finalmente ha muerto este pasado jueves por la noche, según ha podido confirmar este periódico.

Por su parte, el presunto agresor, de 44 años, fue detenido por la Policía Local poco después del violento ataque, ocurrido el pasado miércoles a las 15:05 frente al Real de la Feria. Según precisaron desde Emergencias Sevilla, tras el correspondiente arresto, los agentes llevaron al supuesto autor de los hechos a dependencias policiales.

Asimismo, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer todos los detalles que rodean a esta brutal agresión, tal como apuntan desde el Cuerpo. Unas pesquisas que desde este jueves por la noche tienen en cuenta el fallecimiento de la víctima.

"Tuvo la mala suerte de caer sobre el bordillo"

Testigos presenciales de los hechos relatan a este periódico que todo comenzó cuando la víctima, "un trabajador que se dedica a desmontar la Feria", quería cruzar el paso de cebra que atraviesa la avenida Flota de Indias para llegar al Real. En ese momento, "un vehículo se saltó un semáforo en rojo", una conducta que le recriminó el peatón al conductor. "De pronto, un hombre alto con pintas de estar muy fuerte se bajó de la furgoneta y le dio un puñetazo en la cabeza".

Noticias relacionadas

La víctima de la agresión, según estas mismas fuentes, "cayó al suelo con la mala suerte de darse con el bordillo". "Y cuando estaba tirado, se le acercó como para zarandearlo", narran estos testigos del ataque, que aseguran que "todo sucedió muy rápido". "Parece que lo hizo como a sangre fría. Hay que tener mucha maldad".