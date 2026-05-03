Cuatro personas mueren ahogadas, dos de ellas menores, en una playa de Valencia

Cuatro personas murieron ayer ahogadas, dos de ellas menores, en una playa de Oliva. Según ha informado el CICU, a las 19:05h de ayer entró un aviso por ahogamiento en la Playa Aigua Morta de Oliva, en una franja de arena cercana a a la zona de Oliva Nova.

Hasta el lugar se desplazó un SAMU que confirmó el fallecimiento de cuatro personas: dos menores de 11 y 14 años, una mujer de 52 y un hombre del que no se conoce la edad.

Además se trasladaron a dos hombres de 46 años con síntomas de ahogamiento hasta el Hospital de Gandia.

Antecedentes

Las muertes por ahogamiento no son algo excepcional aunque sucesos trágicos de este calibre tampoco sí que son extraordinarios. En 2025 se produjeron 65 muertes por ahogamiento no intencionado en la Comunitat Valenciana, según datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Fueron dos más que el año anterior. La Comunitat Valenciana fue la tercera autonomía con más víctimas en el conjunto español.

En total, 2025 fue uno de los años más trágicos en el conjunto de España, con 472 muertes, solo por detrás del ejercicio 2017. En el caso valenciano, el dato consolida una tendencia que mantiene a la Comunitat Valenciana entre los territorios más afectados por este problema de salud pública.

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Al igual que en esta tragedia fuera de temporada, en 2025 se produjo el hecho diferencia de que en diciembre, alejado de la temporada estival, hubo 31 fallecimientos en el conjunto del país.