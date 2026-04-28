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Rescatan a una mujer tras caer al foso de inspección de una ITV en Tenerife

Una mujer fue rescatada por los bomberos del Consorcio de Tenerife tras caer al foso de inspección de una estación de ITV en el sur de la isla

Imagen de archivo de una estación de ITV

Imagen de archivo de una estación de ITV

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife rescataron este lunes por la tarde a una mujer que cayó al foso de inspección de una estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en el sur de la isla.

El incidente se produjo sobre las 19:05 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias alertó al parque de bomberos de San Miguel de Abona de que una mujer se había precipitado al interior del foso de un establecimiento de ITV.

Los bomberos accedieron al foso para inmovilizar a la mujer

Tras llegar al lugar, los bomberos realizaron una primera valoración de la afectada y accedieron hasta el interior del foso para proceder a su inmovilización.

Una vez asegurada, la mujer fue rescatada y transferida al personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se hizo cargo de su asistencia sanitaria.

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En el operativo también participaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que colaboraron en la intervención.

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