Una adolescente revela en su colegio que su padre lleva tres años violándola en Mallorca

La Policía Nacional ha detenido en Manacor (Mallorca) a un hombre acusado de violar varias veces durante tres años a su hija, una menor de 16 años. La adolescente contó a sus tutores en el colegio que estaba sufriendo agresiones sexuales.

Según ha informado hoy la Policía, la menor acababa de regresar de un periodo de absentismo escolar prolongado y del que no se justificó realmente el motivo. Cuando los orientadores del centro escolar empezaron a indagar y a realizar preguntas, la adolescente reveló lo que estaba ocurriendo. Según dijo, su padre llevaba varios años sometiéndola a abusos y agresiones sexuales. La menor dijo que no quería volver a su casa y pidió ayuda.

Desde el centro educativo contactaron con la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría de Manacor. Los agentes se desplazaron inmediatamente al colegio y se hicieron cargo de la investigación. La menor fue acompañada a un centro médico, donde el pediatra le realizó una exploración completa. La víctima afirmó que los episodios se venían repitiendo desde hacía tres años en el domicilio familiar y que no los contó nunca ni a su madre ni a sus familiares.

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La menor, al no querer regresar al domicilio familiar, fue trasladada a un centro de acogida. Tras realizar varias gestiones, los agentes de la UFAM detuvieron al padre como presunto autor de un delito de agresión sexual.