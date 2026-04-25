La Guardia Civil investiga a una persona por la venta online ilegal de alfombras de piel auténtica de león

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Simbawake', ha investigado a una persona por la venta 'online' ilegal de dos alfombras confeccionadas con piel autentica de león y la tenencia de una "extensa colección de especies protegidas" como marfil y partes de elefante sin la documentación legal correspondiente.

Tal y como ha detallado el Instituto Armado en una nota, la investigación, desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza, se inició el pasado mes de enero, gracias a la colaboración ciudadana que alertaba sobre la venta de dos alfombras confeccionadas con piel autentica de león ('Panthera leo') en una plataforma de venta 'online'. Los artículos, que incluían la piel completa y la cabeza de dos ejemplares (macho y hembra), se ofertaban con un valor de 2.500 euros cada una.

Tras diversas gestiones, los agentes procedieron a la inspección e intervención de los ejemplares. El análisis pericial confirmó que se trataba de pieles originales de león, especie incluida en el Apéndice II del Convenio Cites y catalogada como "vulnerable".

Continuando con las actuaciones, los agentes localizaron una vivienda donde hallaron una "amplia colección de animales naturalizados". Entre las piezas intervenidas destacan colmillos de marfil, taburetes fabricados con patas de elefante africano, así como ejemplares completos y cabezas de diversas especies como puma, leopardo, antílope negro, oso negro, cebra, hienas y simios. El valor de las piezas intervenidas podría superar los 14.000 euros.

Por estos hechos, se ha procedido a la investigación de una persona por un supuesto delito contra la flora y la fauna. Las diligencias, junto con los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

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En contexto, la Benemérita ha precisado que el Convenio Cites vela para que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia, "exigiendo permisos específicos para su lícita tenencia y comercio".