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Cortada la línea de AVE Madrid-Barcelona por un arrollamiento en Alcalá de Henares

Por el momento, no hay salidas de trenes desde las estaciones de Madrid Puerta Atocha y Zaragoza Delicias.

Trenes AVE en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes.

Trenes AVE en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes. / EP

EFE

Madrid

Un arrollamiento en un punto de paso no autorizado a la altura de la localidad madrileña de Alcalá de Henares ha interrumpido la circulación por ambas vías de la línea de alta velocidad entre Madrid, Zaragoza y Barcelona, según informa Renfe en la red social X.

Por el momento, no hay salidas de trenes desde las estaciones de Madrid Puerta Atocha y Zaragoza Delicias.

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