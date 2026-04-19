Alta velocidad
Cortada la línea de AVE Madrid-Barcelona por un arrollamiento en Alcalá de Henares
Por el momento, no hay salidas de trenes desde las estaciones de Madrid Puerta Atocha y Zaragoza Delicias.
EFE
Madrid
Un arrollamiento en un punto de paso no autorizado a la altura de la localidad madrileña de Alcalá de Henares ha interrumpido la circulación por ambas vías de la línea de alta velocidad entre Madrid, Zaragoza y Barcelona, según informa Renfe en la red social X.
Por el momento, no hay salidas de trenes desde las estaciones de Madrid Puerta Atocha y Zaragoza Delicias.
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