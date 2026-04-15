Investigación
A prisión la mujer que intentó meter en Ceuta 800 kilos de hachís en una autocaravana
La investigada fue detenida en el paso fronterizo durante los controles habituales de inspección que hace la Guardia Civil sobre los vehículos y personas que acceden a la ciudad autónoma.
EFE
Un juzgado de Ceuta ha decretado el ingreso en prisión de una mujer que fue detenida este lunes cuando se disponía a cruzar la frontera del Tarajal que separa la ciudad autónoma de Marruecos con unos 800 kilos de hachís que ocultaba en la autocaravana que conducía.
Según han informado a EFE fuentes judiciales, la mujer ha prestado declaración en el Palacio de Justicia por un delito contra la salud pública, decretándose su ingreso en prisión preventiva y enfrentándose a una pena de unos cuatro años.
La mujer fue detenida en el paso fronterizo durante los controles habituales de inspección que hace la Guardia Civil sobre los vehículos y personas que acceden a la ciudad autónoma.
Tras inspeccionar la autocaravana, los agentes localizaron un habitáculo oculto construido específicamente para el transporte de droga con numerosos fardos con un peso aproximado de 800 kilogramos de hachís.
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