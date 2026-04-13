La Arboleja
Muere un hombre de 88 años en el incendio de una vivienda en Murcia
La otra moradora de la casa, una mujer de 85 años, ha ingresado en la Arrixaca herida por inahalación de humo
Alba Marqués
Un hombre de 88 años ha fallecido y una mujer de 85 ha resultado herida por inahalación de humo en el incendio de una vivienda declarado en la madrugada de este lunes en La Arboleja, Murcia.
El 1-1-2 recibía llamadas informando del incendio a las 05:39 horas de esta madrugada. Los testigos indicaban que el fuego se había declarado en una casa en el Camino de la Iglesia de la referida pedanía y aseguraban que dentro había dos personas mayores y que no conseguían entrar para rescatarlos.
Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y dos ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.
Tras ser rescatados por policías y bomberos, los moradores de la vivienda, una pareja de ancianos, fueron atendidos por los sanitarios. Pese a sus esfuerzos, el hombre, de 88 años, falleció, mientras que la mujer de 85 fue estabilizada y trasladada al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.
- El Premio Nobel de Física de 2016 se maravilla con las aplicaciones prácticas de su teoría: 'El control de la materia nos permite fabricar objetos microscópicos
- La Laguna pone en valor su tradición artesanal con los Días Europeos de la Artesanía en la Plaza Hermano Ramón
- La Aemet avisa de lluvias en Tenerife este domingo: cielos nubosos, viento fuerte y descenso térmico
- El Supremo absuelve a una juez de Arona acusada de detener sin orden a una mujer
- Chasco en el minuto 100 para el Tenerife en el Romano
- Punta Brava marca el rumbo del programa ‘Tenerife y el Mar'
- El Cabildo de Tenerife quiere 'bañar' de oro a Vázquez-Figueroa, el 'Julio Verne del barrio de Salamanca
- La situación de los alquileres obliga a los canarios a vivir con la maleta preparada