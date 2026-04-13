Detenido por secuestrar durante días a su novia en una autocaravana aparcada en un huerto de Murcia

Un hombre, murciano de 31 años de edad, ha sido detenido por, presuntamente, secuestrar durante días a su novia en el interior de una autocaravana estacionada en un huerto de limoneros de la población de Nonduermas, en el municipio de Murcia, informan fuentes policiales.

El arresto se produjo el pasado viernes por la tarde, en un sitio que estaba vallado y en el que los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional, al llegar, descubrieron un vehículo cerrado, con el aire acondicionado puesto y a víctima y presunto agresor en el interior.

Además, en la parcela había suelto un perro considerado potencialmente peligroso (PPP), por lo que se alertó a Zoonosis del Ayuntamiento, para que se hiciesen cargo del animal, ante el riesgo de que atacase a los agentes. El can fue llevado a dependencias del servicio, en La Albatalía.

La voz de alarma la dieron desde el 112 de Madrid, centro que recibió una llamada para alertar de que había una mujer retenida contra su voluntad en el interior de una autocaravana que estaba rodeada de cámaras de vigilancia, a fin de que no pudiese escapar. Esto fue así porque la víctima pidió ayuda a una empleada de una sucursal bancaria con la que pudo contactar durante apenas segundos a fin de anular una tarjeta.

Al tener conocimiento del asunto, al lugar se movilizó rápidamente la Policía Nacional. Los agentes se entrevistaron con vecinos, que dieron el nombre y el contacto del dueño de la parcela, el cual no respondió a las llamadas de teléfono.

Como había indicios (por la llamada a Emergencias) de que la vida de una mujer podía estar en peligro, los cuatro policías actuantes decidieron saltar la valla y entrar a la parcela. Se aproximaron a la autocaravana al grito de “Policía, salgan fuera”, y fue entonces cuando la víctima apareció.

Estaba llorando, pidiendo auxilio, sufría un ataque de ansiedad y apenas podía mantenerse en pie, indican las mismas fuentes. Los policías vieron que presentaba en la cara diferentes heridas. Marcas que presuponían que podía haber sufrido una agresión reciente. El sospechoso estaba dentro de la caravana y fue detenido.

La víctima contó que llevaba dos meses con ese hombre y que habían decidido irse a pasar unos días a esa parcela, en el vehículo. Que lo que pasó fue que comenzó a agredirla cuando vio en su teléfono (en concreto, en su cuenta de TikTok) un mensaje de un ex suyo. Entonces, según el relato de la mujer, el individuo entró en colera y le propinó una paliza, a patadas y puñetazos.

Dado que le habían quedado muchos hematomas, prosigue la perjudicada, el varón determinó que ella no saldría de la autocaravana hasta que no se le quitasen las marcas de los golpes en la piel, para lo cual él mismo compró una pomada.

La amenazó y, no obstante, le permitió tener contacto con gente allegada, mediante el móvil, aunque siempre controlando él las comunicaciones, destacó la mujer. Esa tarde, aprovechando que él se fue un momento m, la afectada llamó a su banco, a fin de anular una tarjeta (para que él dejase de tener control sobre su dinero, apuntó a la Policía), y fue la persona que cogió el teléfono en la entidad la que se percató de que la mujer necesitaba ayuda. Ella entonces le dijo: “Tengo solo 30 segundos para hablar, me encuentro retenida”. Y le dio la dirección del huerto.

Se da la circunstancia de que, cuando la Policía identificó a la víctima, descubrió que sobre la misma pesaba una orden de busca y captura por un delito de estafa cometido en Sagunto, por lo que ella también fue arrestada.

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